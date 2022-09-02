捷克論壇演說 吳釗燮：和平方法之一是做好戰爭準備

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外交部長吳釗燮2日應邀以視訊方式參加捷克「公元兩千論壇」，他在會中引述美國開國元勳華盛頓總統名言「維持和平最有效的方法之一，就是為戰爭做好準備」。（外交部提供）中央社記者黃雅詩傳真 111年9月2日

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（中央社記者黃雅詩台北2日電）外交部長吳釗燮今天應邀以視訊方式參加捷克「公元兩千論壇」，他在會中引述美國開國元勳華盛頓總統名言「維持和平最有效的方法之一，就是為戰爭做好準備」，他並強調面對中國威脅，台灣絕對不姑息、不怯戰。

外交部晚間發布新聞稿指出，吳釗燮今天以視訊方式參與捷克「公元兩千論壇」（Forum 2000）第26屆大會，並於「烏克蘭遭入侵後之台灣防衛」討論會發表演說。

「公元兩千論壇」本屆大會主題為「民主迫切的危機？吾人應如何應處？」會議除聚焦烏克蘭局勢發展，總統蔡英文應邀在大會閉幕式以「因應民主明確及即時的危險：未來應處之道」為題預錄影片致詞。

吳釗燮在演說時強調，台灣人民對烏克蘭軍民英勇抗敵的意志深為感佩，也將堅持台灣捍衛自由及保家衛國的決心。俄羅斯入侵告訴世人，如果沒有足夠的軍事力量將無法嚇阻獨裁者，台灣將持續發展不對稱戰力，強化自我防衛能力。

吳釗燮指出，中國頻繁派遣機艦跨越台海中線，及侵入台灣防空識別區、發動假訊息及網路資訊戰等「灰色地帶」戰爭，並以美國眾議院議長斐洛西（Nancy Pelosi）訪台為藉口，進行前所未有的大規模軍事演習及挑釁行動，破壞台海現狀，持續製造常態化侵擾，其最終目的在侵吞台灣。

吳釗燮強調，中國的野心非僅止於台灣，而是成為世界霸權，全球愛好自由的夥伴應該團結合作，明確向獨裁政權表達捍衛自由民主價值及生活方式的決心。

吳釗燮另引述美國開國元勳華盛頓總統名言表示，「維持和平最有效的方法之一，就是為戰爭做好準備！」他堅信透過團結合作，自由必能戰勝獨裁。

吳釗燮回應提問時表示，中國經濟情勢面臨嚴峻挑戰，其他如房市危機及堅持清零等極具爭議防疫政策，均已衝擊中國經濟表現；即使面對中國威脅，台灣不姑息、不怯戰，堅定自我防衛的決心。

外交部指出，同場與會講者讚許台灣大力援助烏克蘭彰顯國際團結，並肯定台灣防疫表現及在公衛醫療上的貢獻，支持台灣參與世界衛生組織（WHO）等國際組織。

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與會者也認為，美國與歐洲可扮演更積極角色，呼籲切勿天真對待中國侵略野心，台海現狀任何時候均不得以任何理由破壞，面對中國擴張威脅，國際民主夥伴應團結一致共同抵禦。

「公元兩千論壇」由捷克前總統哈維爾（Václav Havel）倡議成立，自1996年首辦以來，不僅成為全球重要民主領袖意見交流平台，也見證台灣與捷克脫離威權主義陰影，蛻變成充滿生命力的民主國家。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）、捷克參議長韋德齊（Miloš Vystrčil）等重量級貴賓均應邀出席致詞。（編輯：林克倫）1110902