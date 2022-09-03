瓜地馬拉外長：任何情勢下都會站在台灣這邊

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（中央社記者黃雅詩台北3日電）瓜地馬拉外交部長步卡羅昨晚結束訪台行程，他接受中央社專訪時強調，此次前來，瓜國總統特別親自請他向全世界與台灣人傳遞一個明確訊息，「無論情勢如何，瓜地馬拉都會站在台灣這邊」。

步卡羅表示，他晉見總統蔡英文時，代表瓜國總統賈麥岱（Alejandro Giammattei）當面邀請蔡總統訪問瓜地馬拉，參加台灣贊助的奇馬特南哥醫院（Regional Hospital of Chimaltenango）竣工啟用典禮。蔡總統也邀請賈麥岱來台訪問，他相信賈麥岱若行程允許，必定很樂意訪台。

步卡羅（Mario Búcaro）8月29日至9月2日訪問台灣，期間晉見蔡總統，與外交部長吳釗燮簽署「中華民國（台灣）與瓜地馬拉共和國外交人員訓練及交流合作協定」，並相互贈勳，另拜會陸委會、國合會、國防大學，參訪高雄軟體園區、國立故宮博物院等文經設施。

步卡羅昨天接受中央社專訪表示，瓜地馬拉是台灣在拉美最大、最重要的友邦，「台瓜邦誼並非建立在空談而是行動上」，過去歷任瓜國總統曾派過多個代表團來台，台瓜雙邊貿易今年成長近5成，藉著雙邊交流，台灣人可品嘗世界頂級的瓜國咖啡，瓜國人民也在台灣協助下，大幅改善疫情後生活與健康情況。

步卡羅強調，「台瓜關係不會動搖，因為是建立在過去數個世代的友誼之上」，瓜國期盼未來持續深化此一強健邦誼。

談到經貿合作，步卡羅表示，瓜地馬拉盼將台灣當作擴張東南亞出口的據點，相對地，台灣也可將瓜地馬拉當作在拉美地區的物流據點，運用瓜國與美、墨、中美各國的自由貿易協定，在該區拓展科技投資，「物流環境變動造成所有產業的營運成本大增，台瓜可共同應對此一問題」。

步卡羅指出，目前台瓜已合作綠色電動車、綠能等項目，盼進一步開拓半導體、醫療等領域合作，台灣正在幫瓜國建造一座全區域最大的奇馬特南哥醫院，顯示台灣不只投資硬體，也投資人，台瓜雙邊人才交流非常密切。

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對於中國是否持續以各種政治、經濟壓力迫誘瓜國與台斷交，步卡羅重申，瓜國是台灣邦交最穩固的友邦之一，瓜國總統總是直言不諱為台灣的主權與和平發聲，「瓜地馬拉是台灣的真盟友，也一直都會是」，他此時來訪就是要強調，「沒有任何外界壓力能改變這點」。

步卡羅表示，台灣對瓜地馬拉的協助是全方位的，包括台灣正以科技農業技術，幫助瓜地馬拉對抗缺糧問題，另提供婦女機會，「台灣是瓜地馬拉最重要的合作對象之一」。（編輯：郭無患）1110903