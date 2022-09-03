吐瓦魯總理伉儷率團訪台 期待與蔡總統會談

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吐瓦魯總理拿塔諾（前左）伉儷率團訪台，拿塔諾在外交部人員接機下發表談話。（外交部提供） 中央社記者葉臻傳真 111年9月3日

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（中央社記者葉臻桃園機場3日電）吐瓦魯總理拿塔諾伉儷國是訪問團，今天清晨抵達桃園機場，將訪台至9日。拿塔諾致詞時說，這是他首次以吐瓦魯總理身分來台，期待與總統蔡英文及相關部會進行議題討論。

台灣太平洋友邦 吐瓦魯 吐瓦魯小檔案 吐瓦魯（Tuvalu）位於西南太平洋，由9個島礁群組成，南北縱深約560公里

人口約1萬1千400人，海外僑民約7000人，全國人口約1/3居住於首都富那富提島

本地主要語言吐瓦魯語與台灣若干原住民（如魯凱族）所用部分語彙接近，官方語言為英語 資料來源：外交部 看更多 關閉 總理拿塔諾（Kausea Natano）伉儷國是訪問團，今天清晨約5時55分搭乘中華航空CI54班機抵達桃園國際機場，將展開訪問行至9日。

拿塔諾致詞時表示，這是他第一次以吐瓦魯總理身分來台灣拜訪，很期待與蔡總統會談，並和相關部會討論一些官方議題；感謝外交部人員在這麼早的時間來替他和訪問團接機，飛來的航程雖然偶爾有一些亂流，但除此之外，過程很順利，接下來幾天很期待台灣的款待。

外交部今天發布新聞稿表示，拿塔諾總理此行為2019年上任以來首度訪台，本年9月適逢兩國建交43週年，意義重大。

外交部表示，蔡總統將以隆重軍禮歡迎及國宴款待，外交部長吳釗燮也將設宴款待，雙方將會晤討論如何持續深化雙邊合作，並就區域情勢、氣候變遷等共同關切議題深入交換意見。

外交部也說，拿塔諾此行將與吳釗燮簽署「中華民國（台灣）與吐瓦魯重申外交關係聯合公報」，並分別與內政部及海洋委員會代表簽署「中華民國（台灣）與吐瓦魯警政合作協定」及「中華民國（台灣）政府與吐瓦魯政府海巡合作協定」，在既有堅實基礎上持續深化兩國邦誼，並強化雙方在警務及海巡領域的合作。

此外，吐國公共工程、基礎建設及環境部田互魯（Ampelosa Manoa Tehulu）部長另將與國立中山大學簽署「台吐海洋科學及工程研究中心合作備忘錄」，進一步促進兩國在教育及海洋環境研究的交流。

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外交部表示，拿塔諾總理上任以來，多次在國際場域發言力挺台灣，鼎力協助台灣推動參與聯合國（UN）、世界衛生組織（WHO）及聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC），是堅定支持台灣的重要盟友。

此次訪團成員包括吐瓦魯公共工程、基礎建設及環境部長田互魯、地方政府暨農業部長提阿法（Saaga Talu Teafa）、漁業暨商業部長陶希（Kitiona Tausi）及政府秘書長塔普加（Tapugao Falefou）等人。（編輯：張曉雯）1110903