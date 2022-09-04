無人機執行公務未依限申辦 審計部促民航局加強宣導

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（中央社記者陳俊華台北4日電）台南市政府曾出動無人機在夜市宣導防疫措施。審計部查核發現，台南市府未依規定在15日前申請許可；經民航局加強宣導後，已輔導201個公務機關完成能力審查，盼政府機關熟悉相關規定。

根據審計部最新公告，交通部民用航空局因應遙控無人機發展趨勢，為維持空域秩序、保障飛航安全，除要求從事遙控無人機活動者，應取得飛航安全能力審查合格外，也訂定「遙控無人機管理規則」，明定活動日15日前，應檢附活動計畫書，向民航局申請許可。

交通建設審計處查核發現，台南市政府109年4月4日晚間在花園夜市，運用遙控無人機搭載揚聲器，進行空中廣播，呼籲民眾配合防疫措施、保持適當距離。

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交通建設審計處指出，台南市政府未依規定，在活動日15日前申請許可，直到109年4月7日才獲民航局通過能力審查、4月13日才申辦防疫宣導作業活動。因此在109年5月，函請民航局加強政府機關宣導作業。

交通建設審計處表示，截至111年7月28日止，民航局已輔導201個公務機關完成能力審查，並專案協助地方政府所屬人員取得合格操作證照，及辦理管理業務座談會，有利政府機關熟悉相關規定，依限提出活動申請並獲許可，以維持空域秩序與安全。（編輯：楊凱翔）1110904