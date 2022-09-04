吐瓦魯總理訪台 蔡總統5日軍禮國宴迎賓

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（中央社記者葉素萍台北4日電）總統府發言人張惇涵今天說，太平洋友邦吐瓦魯總理拿塔諾伉儷率團抵台進行國是訪問，總統蔡英文將在明天上午，於總統府以隆重軍禮迎接訪團，明天中午蔡總統並將於總統府設國宴款待訪問團。

總統府晚間發布新聞稿指出，蔡總統代表台灣政府及人民，誠摯歡迎拿塔諾（Kausea Natano）總理伉儷率團訪問台灣。

張惇涵表示，蔡總統將在明天上午，於總統府以隆重軍禮迎接訪團，雙方將就兩國共同關切領域的議題，進行會晤交換意見。而同日午間，總統也將於總統府設國宴款待訪問團。

張惇涵說，這個月適逢兩國建交43週年，拿塔諾則是在2019年上任後首度來訪，不僅意義格外重大，也充分彰顯兩國邦誼友好堅定。

張惇涵表示，台灣與吐瓦魯國自1979年建交以來，長期在農漁業、醫療衛生、資通訊、潔淨能源及教育文化等領域皆有密切合作關係；近年則更深化在海巡、警政協作等領域的合作交流。並且，吐瓦魯國更長期在國際場域力挺台灣，支持台灣參與諸如聯合國、世界衛生組織（WHO），及聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）等重要國際組織。

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張惇涵指出，此行訪團成員另包括，公共工程、基礎建設及環境部長田互魯（Ampelosa Manoa Tehulu）、地方政府暨農業部長提阿法（Saaga Talu Teafa）、漁業暨商業部長陶希（Kitiona Tausi）及政府秘書長塔普加（Tapugao Falefou）等重要成員。

他說，期盼透過這次拿塔諾來訪，讓兩國邦誼更加友好堅實、兩國合作關係更加緊密深化，並持續攜手努力，維護印太區域的和平穩定及永續發展。（編輯：蘇志宗）1110904