立法院組聯合國視導團 赴紐約為台灣發聲

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（中央社記者郭建伸台北5日電）外交部邀請立法院朝野黨團推派代表參加2022年聯合國視導團，成員包含民進黨立委范雲、時代力量立委王婉諭，除了參加永續發展研討會，也將參與「UN for Taiwan」遊行，替台灣在國際發聲。

第77屆聯合國（UN）大會13日將於紐約舉行，外交部邀請立法院組成「2022年聯合國推案立委視導團」，預計14日抵達美國紐約，18日返台。根據初步規劃，15日安排成員出席「台灣是全球落實永續發展SDGs不可或缺之重要夥伴」國際研討會；17日安排成員出席「Everyone is included and united to support “UN for Taiwan”」遊行。

范雲受訪指出，由於涉及中共角力，目前確切行程仍在安排，未能透露更多行程，但這趟行程她給自己的工作目標是全力與各國聯合國使節團互動，與各國代表溝通，協助台灣建立更多盟友。

范雲表示，她在美國念博士班時，就時常與台灣僑民一起參與推動台灣重返聯合國的相關活動，從留學生轉變至立委身分，她會全力以赴，以國會的角度協助推動台灣成為聯合國的一員。

范雲強調，俄羅斯侵略烏克蘭戰爭後，國際政治局勢已經改變，台灣如何藉由國際政治的變化，成為正常國家，這是她這趟行程的重要任務。

范雲也提到，她9月中將先前往華府參加對華政策跨國議會聯盟（Inter-Parliamentary Alliance on China, IPAC）的年度大會，再接續前往紐約參加外交部安排的聯合國視導團。

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王婉諭受訪表示，SDGs是世界趨勢，近年各國都朝這目標邁進，盼聽取研討會後能將經驗帶回台灣落實；台灣有主體性，盼透過參與「UN for Taiwan」遊行，除了讓世界看見台灣，也期待各國聲援台灣。

台灣民眾黨立法院黨團今天則透過聲明表示，由於這次組團時間與立法院開議時程衝突，基於民眾黨人力有限與職責所在，經討論後無法參加此次活動。（編輯：郭無患）1110905