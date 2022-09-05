更多編輯台推薦新聞：
台灣競技啦啦隊揚威國際 曼谷奪3金1銀1銅
運動

台灣競技啦啦隊揚威國際 曼谷奪3金1銀1銅

韓國連5月逆差金絲雀警鐘響 台灣守住順差關鍵一次看
產經

韓國連5月逆差金絲雀警鐘響 台灣守住順差關鍵一次看

周思齊滿貫砲中職第2老 兄弟團隊完全全壘打史上第3次
運動

周思齊滿貫砲中職第2老 兄弟團隊完全全壘打史上第3次

中央社新書「記者在現場」 揮灑理性客觀外的熱血
文化

中央社新書「記者在現場」 揮灑理性客觀外的熱血

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
美加紐澳歐洲與邦交國9/12起恢復免簽入境
首頁 / 政治

立法院組聯合國視導團 赴紐約為台灣發聲

2022/9/5 14:17
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸台北5日電）外交部邀請立法院朝野黨團推派代表參加2022年聯合國視導團，成員包含民進黨立委范雲、時代力量立委王婉諭，除了參加永續發展研討會，也將參與「UN for Taiwan」遊行，替台灣在國際發聲。

第77屆聯合國（UN）大會13日將於紐約舉行，外交部邀請立法院組成「2022年聯合國推案立委視導團」，預計14日抵達美國紐約，18日返台。根據初步規劃，15日安排成員出席「台灣是全球落實永續發展SDGs不可或缺之重要夥伴」國際研討會；17日安排成員出席「Everyone is included and united to support “UN for Taiwan”」遊行。

范雲受訪指出，由於涉及中共角力，目前確切行程仍在安排，未能透露更多行程，但這趟行程她給自己的工作目標是全力與各國聯合國使節團互動，與各國代表溝通，協助台灣建立更多盟友。

范雲表示，她在美國念博士班時，就時常與台灣僑民一起參與推動台灣重返聯合國的相關活動，從留學生轉變至立委身分，她會全力以赴，以國會的角度協助推動台灣成為聯合國的一員。

范雲強調，俄羅斯侵略烏克蘭戰爭後，國際政治局勢已經改變，台灣如何藉由國際政治的變化，成為正常國家，這是她這趟行程的重要任務。

范雲也提到，她9月中將先前往華府參加對華政策跨國議會聯盟（Inter-Parliamentary Alliance on China, IPAC）的年度大會，再接續前往紐約參加外交部安排的聯合國視導團。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

王婉諭受訪表示，SDGs是世界趨勢，近年各國都朝這目標邁進，盼聽取研討會後能將經驗帶回台灣落實；台灣有主體性，盼透過參與「UN for Taiwan」遊行，除了讓世界看見台灣，也期待各國聲援台灣。

台灣民眾黨立法院黨團今天則透過聲明表示，由於這次組團時間與立法院開議時程衝突，基於民眾黨人力有限與職責所在，經討論後無法參加此次活動。（編輯：郭無患）1110905

范雲
女子控25年前遭狼師性侵 范雲盼追訴期從成年起算 教育部同意高苑科大解聘校長 董事會感謝打破僵局
王婉諭
談居住正義 立委籲公辦都更應有一定比例做社宅 數位中介法爭議 時力：重點是怎麼管及法律如何設計
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族