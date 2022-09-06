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首頁 / 政治

特拉斯任英國首相 蔡總統盼台英關係持續友好深化

2022/9/6 21:27
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（中央社台北6日電）英國保守黨新任黨魁特拉斯將成為英國首相，總統府發言人張惇涵今天表示，總統蔡英文表達誠摯祝賀，並期盼台英關係持續友好深化，為增進兩國人民福祉及強化全球民主韌性共同努力。

英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II ）今天任命保守黨新任黨魁特拉斯（Liz Truss）出任首相。

張惇涵晚間表示，蔡總統代表政府與人民，對特拉斯表達誠摯祝賀，祝福特拉斯所領導的英國新政府，順利推展各項國政，並期盼台英關係持續友好深化，共同為增進兩國人民福祉努力，以及為強化全球民主韌性而努力。

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張惇涵表示，特拉斯曾多次公開宣示維持台海和平穩定的重要性，尤其是針對中國日前於台海周邊進行軍演，特拉斯挺身而出，呼籲全球民主陣營，應持續確保台灣擁有自我防衛能力。對此，總統府表達由衷感謝之意。

他表示，台灣與英國是共享民主、自由、人權等普世價值的民主夥伴。近年來，雙方在科技合作、能源轉型、智慧城市等各項重要領域有廣泛合作關係。總統府期盼，在國際政經局勢劇烈變遷之際，台灣與英國能以既有良好合作為基礎，以及堅守普世價值的共同信念，透過更多元的交流與合作，共同為區域及全球的和平穩定及繁榮發展貢獻正面力量。（編輯：林興盟）1110906

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