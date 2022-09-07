馮光中投書巴西媒體 籲挺台灣參與ICAO大會

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（中央社記者唐雅陵聖保羅6日專電）駐聖保羅辦事處處長馮光中今天以「讓台灣有意義參與國際民航社群」為題投書南美第一大報巴西「聖保羅頁報」，呼籲巴西各界持續聲援支持台灣參與國際民航組織大會。

馮光中的投書獲「聖保羅頁報」（Folha de São Paulo）以全文照刊於網路意見版。內文指出，台灣曾在2013年獲邀參與國際民航組織（ICAO）大會，且在維持國際航安扮演關鍵角色，呼籲巴西各界持續聲援支持台灣，以有意義的方式參與ICAO各式會議、活動及機制，為國際民航社群做出實質貢獻。

馮光中指出，台北飛航情報區（Taipei FIR）是ICAO全球300多個飛航情報區之一，管理18條國際航線、4條國內航線及17座機場所需各項民航服務，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發前，提供185萬架次航管服務，以及約7200萬名旅客抵達、離境或過境台灣的服務，是亞太地區重要航空樞紐。

馮光中表示，在全球航空業者受COVID-19疫情衝擊之際，台灣在2021年仍有高達292萬噸的航空貨運量，較2019年成長26%。此外，依照國際機場協會（ACI）統計，台灣桃園國際機場在2020年國際航空貨運量高居全球第4。

如此亮眼表現，應歸功於台灣航空公司具備完整貨運機隊、採取彈性營運措施，並實施美國聯邦航空總署（FAA）、歐盟航空安全總署（EASA）及飛機製造商共用客機配置指南等因素。

馮光中指出，中國8月在台灣周邊海空域進行實彈軍演，已嚴重影響國際航線營運，並危及台北飛航情報區及鄰近飛航情報區航空安全，造成多國航空公司被迫加長航程並支付高昂額外成本。

台灣民航局為確保飛航安全，在極短時間內規劃、應變及引導當時在台北飛航情報區內起飛、抵達及過境的國、內外班機，為極大挑戰與危機。

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馮光中於文末呼籲，為確保台北飛航情報區維持最高服務水準及飛安標準，ICAO不應漠視因排除台灣在外所可能形成的飛航風險。台灣民航局透過參與ICAO，不僅得與其他飛航情報區進行體制上溝通，亦可提供及獲取即時資訊，為區域及全球航空安全做出貢獻，適當呼應ICAO第41屆大會主題「重新連接世界」。

「聖保羅頁報」成立於1921年，是巴西和南美洲發行量最大紙媒，每日發行量約34萬份，立場自由且激進，較貼近巴西社會菁英階層。聖保羅頁報經多年發展已成為龐大媒體資訊集團，經營範圍包括報紙、資料中心、市場調查、民意調查機構、通訊社、娛樂、資訊及雜誌等產業。（編輯：馮昭）1110907