林秉樞涉施暴9/30宣判 高嘉瑜：盼用最重刑度審理

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（中央社記者王揚宇台北7日電）台灣新北地院審理林秉樞涉對民進黨立委高嘉瑜施暴案，法院訂9月30日宣判。高嘉瑜今天受訪說，加害人完全沒有悔改的意思，在法庭上也極盡羞辱、汙衊受害者，希望法官能用最重的刑度審理本案。

民進黨立委范雲今天邀集學者專家及政府代表，在立法院召開「未同居伴侶條款應準用刑事程序！保護親密關係暴力被害人」家暴法修法公聽會；高嘉瑜受邀出席並於會前接受媒體聯訪，作上述表示。

范雲表示，家庭暴力防治法的保護對象，在2007年從事實上夫妻關係擴大到同居關係，2015年又納入未同居伴侶，為何還會有無法有效制止暴力的問題，這是因為當年新增「未同居伴侶條款」沒有準用家暴法的刑事程序。

范雲說，這導致被害人報警後，警方無法以家暴法中的刑事程序，進行逮捕、拘提、釋放後附帶刑事命令，而法官也無法透過預防性羈押，立即終止暴力。

范雲指出，既然親密關係間的暴力是用家暴法規範，那應該要完善「未同居伴侶條款」，與「同居伴侶、已婚伴侶」有相同程度的保障。親密關係暴力與一般犯罪不同，不該要求被害人去使用刑法中的不同條文，這樣不僅是沒有考慮到伴侶之間原有的牽絆，也忽略傷害後的身心壓力、對被害人帶來的負荷。

高嘉瑜說，在她的事件中，受害者高達10幾位，但這些人沒有一位願意真的站出來，原因在於加害人的行為，讓受害者長期處於擔心害怕、恐懼狀況，更怕日後被報復。

高嘉瑜指出，對被害者來說，一旦加害者握有她們的性私密影像或照片，就會無時無刻處於擔憂狀態，這也是一顆不定時炸彈。

高嘉瑜認為，家暴法的名稱應該改成親密關係暴力法，而相關保護令聲請有沒有準用刑事程序，這是關鍵。

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高嘉瑜說，親密關係的暴力不僅在身體上，現在還有數位性暴力，而這種暴力方式才是無形的精神壓力，也比身體所受的暴力更時時刻刻威脅著被害人；因此，在相關保護令中應該要有一些預防性措施，例如能否把性私密影像預防性刪除或扣押進行處置。

多名與會者指出，家暴法必須因應日漸攀升的未同居伴侶間暴力、未經同意散布性私密影像等數位性暴力犯罪，有更完善的法律，以真正保護被害人，有效杜絕親密關係暴力的發生。（編輯：翟思嘉）1110907