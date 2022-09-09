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斯洛伐克國會委員會決議支持台灣參與ICAO

2022/9/9 08:46（9/9 09:01 更新）
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斯洛伐克國會歐洲事務委員會在議員吉亞克（Miroslav Ziak）的推動之下，於當地時間8日通過支持台灣參與國際民航組織（ICAO）的決議。圖為吉亞克（左）8月訪台時與立法委員莊瑞雄合影。（駐斯洛伐克代表處提供）中央社 111年9月9日
斯洛伐克國會歐洲事務委員會在議員吉亞克（Miroslav Ziak）的推動之下，於當地時間8日通過支持台灣參與國際民航組織（ICAO）的決議。圖為吉亞克（左）8月訪台時與立法委員莊瑞雄合影。（駐斯洛伐克代表處提供）中央社 111年9月9日
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（中央社台北9日電）斯洛伐克國會歐洲事務委員會8日通過支持台灣參與國際民航組織決議。這是這個委員會4個月內第2度以具體行動支持台灣的國際參與，台灣駐斯洛伐克代表李南陽表示，斯國是台灣在中東歐地區重要的友邦。

8日通過的決議文說，在後疫情時代，國際民航安全對乘客十分重要，台灣被國際民航組織 （ICAO）排除在外，使台灣無法即時獲得國際民航資訊，決議文並肯定台灣在高科技領域的重要性與貢獻，呼籲歐洲聯盟正視歐洲議會去年的建議，支持台灣參與ICAO等國際組織。

決議文說，斯洛伐克議會歐洲事務委員會全力支持台灣有意義參與ICAO大會、相關機制及活動等，期盼即將於9月27日在加拿大蒙特婁（Montreal）舉行的ICAO第41屆大會堅守它「重新聯結世界」的主旨。

駐斯洛伐克代表處發布新聞說，這項決議案是由友台國會議員吉亞克（Miroslav Ziak）提出，他曾在8月訪問台灣，對台灣民主及政經高度發展留下深刻印象。本案獲得國會友台小組主席歐蘇斯基（Peter Osusky）等多位議員一致支持而順利通過，顯示斯國國會對台灣參與國際組織的大力支持。

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駐斯洛伐克代表處說，斯洛伐克國會歐洲事務委員會今年5月3日曾通過支持台灣參與世界衛生大會（WHA）的決議，如今再次以具體行動支持台灣參與國際組織。

駐斯洛伐克代表李南陽表示，斯洛伐克做為台灣在中東歐國家重要的朋友，兩國共同堅守民主與自由的價值，顯示台灣在國際社會中並不孤單。李南陽已於決議通過之後，立即代表政府向提案的吉亞克以及歐蘇斯基表達感謝。（編輯：林憬屏）1110909

李南陽
駐斯洛伐克代表上電視受訪：台灣不會對極權中國屈服 駐斯洛伐克代表：中國軍演為轉移民眾對經濟關注
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