駐斯洛伐克代表上電視受訪：台灣不會對極權中國屈服
2022/8/13 18:01（8/13 18:15 更新）
（中央社記者林育立柏林13日專電）斯洛伐克主要電視台RTVS關注中國在台海軍演，駐斯洛伐克代表李南陽受訪時表示台灣不會對中國屈服，呼籲民主國家不應姑息極權政府。
斯洛伐克公共電視台RTVS11日晚間「新聞及評論」（Správy a komentáre）節目聚焦台海緊張局勢，請駐斯洛伐克代表李南陽闡述台灣立場。
李南陽表示，台灣是主權獨立國家，擁有民主體制和開放社會，孕育出具創新能力的高科技產業，一旦發生戰爭全球都將受害。
李南陽強調，中國以美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台為藉口進行軍事演習，造成區域不安，台灣不會屈服，台灣會繼續強化自我防衛，呼籲民主國家不應姑息極權政府恣意妄為。
這個每晚黃金時段播出的新聞節目，還先後訪問該台駐印度記者韋瑪（Blanka Jeetendra Varma）及智庫「中歐亞洲研究中心」（CEIAS）執行長師馬杰（Matej Šimalčík）。
韋瑪認為，中國這次軍演目的在威嚇台灣，迫使台灣屈服。
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她指出，印度與中國關係緊張，但與台灣關係友好；中國長期對外軍事擴張，侵擾亞洲鄰國，並利用「一帶一路」倡議收買弱小國家，造成斯里蘭卡落入債務陷阱。
師馬杰表示，台灣位於東亞重要戰略位置，半導體產業發達，台灣事實上（de facto）獨立，中國共產黨從未統治過台灣；俄烏戰爭讓中國重新思考武力犯台必須付出的代價，目前中國不會入侵台灣。（編輯：黃自強）1110813
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