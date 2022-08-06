總統：27位駐外大使國際發聲 表達台灣捍衛主權決心

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（中央社記者賴于榛台北6日電）共軍持續在台海周邊軍演，總統蔡英文晚間在臉書表示，中國不負責任持續造成台海及區域威脅，除國軍在第一線守護國家安全，27位駐外大使也在第一線，向國際表達台灣捍衛主權、堅守民主自由的決心。

總統分述外交部長與駐外大使的對外論述指出，外交部長吳釗燮說，台灣有意志保衛家園，積極強化自我防衛能力，希望相關國家提供台灣防禦性武器裝備，並且堅定支持台灣，避免中國誤判情勢，而造成威權國家更為挑釁冒進。

駐美大使蕭美琴指出，台灣不想要戰爭，想要和平，台灣將盡自己所能緩和局勢，且不會放棄自由；駐日大使謝長廷表示，中國愈施壓，世界就愈關心台灣，相信將有更多世人了解、並支持台灣。

駐法大使吳志中表示，如果台灣被中國拿下，代表華文世界只能有獨裁，而民主國家也為自己製造了一個處處掣肘的敵人；駐德大使謝志偉指出，自由民主台灣若被專制獨裁中國控制，半導體供應鏈就會被中國作為勒索自由世界的武器。

另外，駐歐盟兼駐比利時大使蔡明彥說，台灣將持續強化自我防衛能力及經濟韌性，堅定維護主權與安全，同時會與理念相近國家加強合作，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序。

總統表示，已經有27位駐外大使，在第一時間向世界各國主流媒體發聲，向國際社會傳達台灣堅定的立場；她要感謝所有第一線外交官，在國際舞台為台灣奮戰，並讓更多國際朋友了解，台灣是維護台海及區域和平、堅守民主自由防線的良善力量。

總統說，希望在全世界各地的台灣人，團結一致、共同發聲，讓國際社會更支持民主台灣，讓台灣和全球民主夥伴，共同維護區域的和平穩定。（編輯：林克倫）1110806