3名台北市長參選人羽球活動同台 運動政策交鋒

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（中央社記者陳怡璇台北9日電）民主進步黨台北市長參選人陳時中、中國國民黨參選人蔣萬安及無黨籍參選人黃珊珊今天在羽球活動同台，互相致意、有說有笑合影，也各提運動政策交鋒。

第8屆「羽您有約」羽球公益賽開幕儀式上午在台北體育館登場，台北市長柯文哲與3名參選人同台，但柯文哲座位與其他3人有點距離，沒太多互動。

蔣萬安、陳時中及黃珊珊併排而坐，先到場的蔣萬安與隨後到場的黃珊珊握手致意；稍後到場的陳時中先與蔣萬安與黃珊珊致意，再與蔣萬安比出開球手勢寒暄。

蔣萬安表示，台北真的很需要專業羽球場館，希望未來改善硬體建設、增添鷹眼設備等。

曾任台北市副市長的黃珊珊說，她在台北市政府時，就建議柯文哲關於新場館議題，現有2塊地在評估要蓋專業羽球館，且各行政區再增運動中心、場館專業化，希望選手不用再到高雄市左營區訓練。

陳時中表示，選舉就是競賽，競賽就是公平，大家表現好想表現的部分，他也正在努力把腰圍減到90公分以下、女性要80公分以下。羽球是高強度運動，好好打就可減腰圍，希望全民為健康努力。

陳時中致詞後與黃珊珊簡單交談，並與蔣萬安一起比讚合照。

柯文哲表示，「羽您有約」從2014年首屆400人，現已是5000人規模。羽球成為台北流行運動，很適合推廣，未來不管誰當市長，活動都會越辦越大，希望市民養成終身運動習慣，打造全民健康城市。（編輯：李明宗）1110909