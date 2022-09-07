陳時中競辦通訊錄風波 黃珊珊：可處理但不要口水戰

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（中央社記者劉建邦台北7日電）民進黨台北市長參選人陳時中競選辦公室通訊錄遭國民黨北市議員公布。無黨籍台北市長參選人黃珊珊今天表示，可循法律程序處理她沒意見，但不要再打口水戰，沒意義。

黃珊珊上午出席前往士東市場，會前接受聯訪，媒體詢問，國民黨台北市議員徐巧芯昨天在臉書（Facebook）公布陳時中競辦通訊錄的看法。黃珊珊說，大家各自討論沒有意見，但像她就沒政二代問題。

黃珊珊表示，相關議題有法令規範，若認為這樣狀況，可尋求法律程序解決及處理，她沒意見，但不要只是再打口水戰，這樣沒意義，且「就是一群政二代幫陳時中打政四代」。

至於國民黨台北市議員徐弘庭昨天提及黃珊珊競選總部施工，卻以吊車占用人行道與機車格且未申請。黃珊珊今天指出，有申請路權，但未申請人行道，被開罰也是應該，就委託廠商全權處理，後續就依法處理。

黃珊珊被問及台北市民政局長藍世聰昨天提到民進黨員就應支持黨提名的候選人。黃珊珊說，跟藍世聰於公於私都是很好朋友，選舉時每個人都有為難的地方，尤其是有政黨，要在選舉期間選邊站很正常，所以要超越政黨，不要被政黨意識綁架，不會去為難自己朋友。

媒體問後續選戰規劃。黃珊珊指出，持續提出政策願景、並向市民證明她是有能力可帶領台北市往前走，且希望對所有市政議題進行辯論，並讓市民評價，且她一直以來沒有選戰策略，就是把市政做好該做的事。（編輯：李亨山）1110907