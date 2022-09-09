林佳龍指侯友宜閃躲不像硬漢 籲成全侯、票投林

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（中央社記者高華謙新北9日電）民進黨新北市長參選人林佳龍今天登硬漢嶺，他說，新北市長侯友宜閃躲態度不像硬漢，應誠實表態是否選2024總統，呼籲市民「成全侯友宜，票投林佳龍」，讓侯友宜專心選總統。

林佳龍今天與前立法委員張清芳、民主進步黨籍市議員參選人彭莉惠及石一佑等人，到新北市五股區觀音山硬漢嶺登山。

由於林佳龍7月在社群網站臉書（Facebook）貼出從陽明山俯瞰大台北盆地的照片，遭新北市長侯友宜指「看新北要從觀音山而不是陽明山」，媒體詢問林佳龍今天來觀音山，是否有話想對侯友宜說。

林佳龍說，今天是國民體育日，他也身體力行登山。無論觀音山或陽明山都是大台北一部分，「我們要互換位置，能夠有大台北首都圈思維」，就像淡水河兩側也有台北與新北，流域也串連基隆市、桃園市與宜蘭縣，因此看事情一定要有高度，在河川、交通與環境要以大台北首都圈國土規劃與區域聯合方式治理。

林佳龍談及侯友宜是否想攻頂2024總統大選時表示，侯友宜志在2024的態勢很明朗，「坐這山望那山」，這樣的態度其實除了貪心、也不太負責任，就像前高雄市長韓國瑜從市長就職日到登記參選中國國民黨總統初選僅約半年，「這樣會專心在市政嗎」「這樣是負責任態度嗎」他呼籲新北市民「成全侯友宜，票投林佳龍」，讓林佳龍擔任新北市長，侯友宜專心選2024年總統。

媒體詢問，身兼民進黨主席的總統蔡英文5度到新北輔選，接下來副總統賴清德也會來站台，幾乎全黨都來集中火力輔選，是不是也要箝制侯友宜，林佳龍說，蔡英文人生首場大選就是2010年參選新北市長，對新北有感情；副總統賴清德是新北市萬里區人，當然希望故鄉更好，他們來輔選除了展現民進黨團結，向人民報告政策政績，也是希望新北市更好。

對於侯友宜昨天出席長照後援會成立大會，是否會覺得侯友宜有想在社福比拚的味道，林佳龍說，作為縣市首長，社服很重要，特別是高齡化社會下的長照服務，由於新北市人均社會福利預算是六都最低，他會拉平預算，增加24小時住宿型長照中心，減輕家庭壓力。他也提出3項老人福利政策，包括65歲以上長輩免費裝假牙、敬老愛心卡增加點數與功能、重陽節敬老金從現在新台幣1500元增加到1600元，並朝2000元努力。

此外，媒體詢問周刊王引述民進黨新北市議員評論報導，批評林佳龍選舉策略亂槍打鳥，「無心戀戰」，不夠接地氣、走基層，林佳龍說，他這隻母雞有沒有力量與溫暖，小雞最清楚，那位市議員以匿名方式敘述，他也無從回應，這次民進黨大團結，母雞與小雞相互拉抬，氣勢越來越好，有信心在投票日會剪刀差逆轉勝。

對此，侯友宜上午在新北市政府交通戰情室視察中秋節連假首日交通路況時接受媒體聯訪表示，每個人的目標方向不一樣，他一定全心全力把市政做好，尊重林佳龍在新北市選舉節奏，好好把事做好才是最重要本分。（編輯：方沛清）1110909