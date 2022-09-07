新北市公布29區代表色 打造地方專屬印象

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新北市政府7日公布29個行政區「代表色」，希望用顏色來展現地方的生活及文化，打造各區專屬印象。中央社記者王鴻國攝 111年9月7日

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（中央社記者王鴻國新北7日電）新北市政府今天公布29個行政區「代表色」，由市長侯友宜和29區的區長一起展示「特色」，希望用顏色來展現一個地方的生活及文化，打造各區的專屬印象。

新北市政府今天舉辦記者會公布29個行政區「代表色」，侯友宜表示，新北市升格前是由29個鄉鎮市組成，不但有多元的族群，也是全台人口最多的直轄市，更是全台縮影。

他表示，在環境美學顧問團隊花了1年半走訪29區，串起歷史軌跡及文化記憶。每區的代表色都深具地方意義，例如「板橋灰」以林家花園為色彩發想，希望帶給大家耳目一新的感受，也從色彩就能了解在地特色。

城鄉局長黃國峰表示，首創以「顏色」表現地方特色，例如「三峽靛」是取自藍染藝術、「萬里橘」是來自野柳女王頭的發想、「貢寮日出白」是指三貂角燈塔觀日出。當然也有最「黑」的區是烏來，因為溫泉泉源染黑了石頭，呈現特有環境景觀，石門的墨綠取自老梅的綠石槽印象，還有深坑豆腐的「白」。

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黃國峰表示，將各區自然環境、人文特色與色彩學結合後，建立專屬新北市的色彩系統，每區除訂有1個主要代表色，也搭配2個輔助色，可自由調整色彩使用比例，以打造各區的專屬印象。

市府美學總顧問陳俊良說，美學是累積的、是漸進式的，並非一蹴可幾。依在地人文給每區定調顏色，透過色彩連結，塑造城市認同與城市識別，可凝聚地方及社區意識，帶動地方發展，也讓在地樣貌更容易被了解與記憶。預計明年會完成各區的屬性規劃。（編輯：李錫璋）1110907