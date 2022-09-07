侯友宜選舉辦公室入厝 打造成市民主場

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競選連任的新北市長侯友宜選舉辦公室「HOU HOU 辦公室」7日入厝，公共空間採新北職籃主場色系金黃、黑、藍等色調，象徵辦公室就是「市民的主場」，並將不定期舉辦客廳會，聆聽民意。中央社記者王鴻國攝 111年9月7日

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（中央社記者王鴻國新北7日電）競選連任的新北市長侯友宜選舉辦公室「HOU HOU 辦公室」今天入厝。侯辦表示，以打造「市民的主場」概念，將不定期舉辦客廳會，聆聽民意。

侯辦位於板橋遠東百貨斜後方的社區2樓，公共空間採新北職籃主場色系金黃、黑、藍等色調，象徵辦公室就是「市民的主場」，並利用可移動的隔間和階梯式座位，打造大小不一的包廂形式，將不定期舉辦客廳會，聆聽市民及青年世代心聲，「與民眾一起，逗陣讓新北更好！」

侯辦執行長張其強指出，大家最感興趣的「HOU HOU做代誌」標語及侯友宜漫畫造型設計，分別由平面設計師羅士哲和漫畫家米豆操刀。

米豆說，侯友宜最近可能太操，比當初畫的時候瘦了不少；羅士哲表示，「HOU HOU既是市長的姓，也代表他實實在在（厚實），好好做事情（侯侯做代誌，台語）」。

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張其強表示，侯辦除了舉辦記者會，也是選舉團隊的辦公地點，內部工作區域因空間有限，以長條桌為主，優點為團隊討論的時候，連站都不用站，頭抬起來就可以面對面討論，講大聲一點，就可以全辦公室一起開會。

張其強說，侯友宜從22歲最基層的警官開始，一路到組長、大隊長，歷練10多個職務，始終不變的就是「HOU HOU（侯侯）做代誌」、好好做事情的精神，選舉辦公室也會「好好辦公事」，歡迎大家有空來坐坐。（編輯：李錫璋）1110907

競選連任的新北市長侯友宜選舉辦公室「HOU HOU 辦公室」7日入厝，「HOU HOU做代誌」標語及侯友宜漫畫造型設計，分別由平面設計師羅士哲和漫畫家米豆操刀。中央社記者王鴻國攝 111年9月7日