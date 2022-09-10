吳釗燮投書關島及荷蘭媒體 籲挺台參與聯合國

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第77屆聯合國大會13日將在紐約開議，外交部長吳釗燮投書關島媒體「太平洋日報」，呼籲各國支持台灣參與聯合國。（駐關島辦事處提供）中央社記者侯姿瑩新加坡傳真 111年9月10日

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（中央社記者侯姿瑩新加坡10日專電）第77屆聯合國大會13日將在紐約開議，外交部長吳釗燮、駐關島辦事處處長陳盈連接連投書關島媒體，呼籲各國支持台灣參與聯合國。荷蘭媒體也刊登吳釗燮相關專文。

荷蘭網媒「新聞在線」（The Post Online）8日以「接受中國對台灣非法的主權立場只會破壞地區穩定」為題，全文刊登吳釗燮專文。

文中指出，中國歪曲聯合國2758號決議文，以「一中政策」打壓台灣參與聯合國，如果對這種謬論默不作聲，不僅不利區域穩定，同時也違反聯合國宗旨。台灣是可靠和不可或缺的夥伴，願與各國共同努力克服全球挑戰，呼籲支持台灣參與聯合國體系。

專文提及世界各國開始意識到台灣可以作出的貢獻，許多人支持台灣積極參與聯合國體系，也特別感謝歐洲議會、七大工業國集團（G7）和美國等對台灣有意義參與國際組織及聯合國體系的大力支持。

另外，吳釗燮及陳盈連分別投書關島主流媒體「太平洋日報」（Pacific Daily News）及「關島每日郵報」（Guam Daily Post），呼籲各國支持台灣及其2300萬人民參與聯合國。

駐關島辦事處指出，吳釗燮及陳盈連在投書中表示，今年聯合國大會主題為「分水嶺時刻：因應錯綜挑戰的變革性解決方案」（A watershed moment: transformative solutions to interlocking challenges），這恰好呼應COVID-19疫情、糧食及能源短缺、全球供應鏈被打亂及氣候變遷等全球危機。

投書指出，台灣近年來捐贈各式醫療用品協助各國抗疫，捐贈物資及捐款協助烏克蘭因應俄烏戰事，推動2050年達到淨零排放目標，展現貢獻國際社會的意願與能力。

投書也提到，中國政府蓄意將「一中原則」及聯合國大會第2758號決議混為一談，對外宣稱台灣為中國一部分，企圖誤導國際社會；事實上，該決議未在台灣議題上採取立場，也沒有包含「台灣」兩字。中華民國（台灣）與中華人民共和國互不隸屬，是不可否認的現況與事實。

投書指出，中國政府長年蠻橫阻撓台灣參與聯合國及相關專業機構，近期更持續在台灣周圍進行軍事演習，影響國際貿易和運輸，嚴重破壞台海現狀及區域和平、安全。

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投書寫道，歐洲議會及G7紛紛通過決議支持台灣有意義參與聯合國，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）也在去年10月呼籲聯合國會員國支持台灣有意義參與。作為國際社會可信賴且不可或缺的夥伴，台灣將持續貢獻國際社會。

此外，辦事處表示，陳盈連在「關島每日郵報」的投書同時刊登駐關島辦事處所在的「國際貿易中心」（International Trade Center）國旗照片，中華民國與美國、日本、菲律賓及帛琉國旗一同飄揚。（編輯：林憬屏）1110910