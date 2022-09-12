朱立倫：國民黨堅持九二共識一中各表

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中國大陸官媒人民政協報指「九二共識」只有「一中」，沒有「各表」。國民黨主席朱立倫12日出席2022三合一選舉台北市里長提名同志造勢大會受訪表示，國民黨面對兩岸關係的態度就是穩健務實，九二共識在國民黨的黨綱中規定非常清楚，就是「九二共識，一中各表」，這是國民黨堅定的立場。中央社記者張皓安攝 111年9月12日

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（中央社記者王承中台北12日電）中國大陸官媒人民政協報指「九二共識」只有「一中」，沒有「各表」。國民黨主席朱立倫今天表示，「九二共識，一中各表」，原汁原味且不能改變，這是國民黨堅定的立場，「他們講他們的，我們講我們的，不就是各表」。

今年是海基會與海協會香港會談30週年，中國大陸官媒人民政協報10日刊登一篇文章指出，要正本清源「九二共識」，強調「九二共識」只有「一中」，沒有「各表」。

朱立倫今天在出席「2022三合一選舉台北市里長提名同志造勢大會」接受媒體聯訪時表示，國民黨面對兩岸關係的態度就是穩健務實，九二共識在國民黨的黨綱中規定非常清楚，就是「九二共識，一中各表」，原汁原味且不能改變，這是國民黨堅定的立場。

朱立倫說，「他們講他們的，我們講我們的，這不就是各表？」兩岸本就是求同存異，彼此能夠相互和平、持續交流，相信這也是台灣人民的期待。他再次強調，國民黨要親美、友日、和陸，這三者缺一不可，尤其兩岸要能夠和平。

媒體詢問，在台北市有部分黨籍里長此次改以無黨籍參選，是否擔心被無黨籍台北市長參選人黃珊珊拔樁，朱立倫表示，在台北市456個里中，國民黨有提名自己的里長參選人，也有報備參選，也有用無黨籍參選，或是跟無黨籍里長合作。每一里都很重要，大家都會團結，讓國民黨台北市長參選人蔣萬安順利當選。

對於民進黨台北市長參選人陳時中被質疑是衛福部的地下部長，朱立倫指出，全世界大概沒有看到一名防疫指揮官在疫情還未消退就跑來參選，忘記最大的責任是照顧全民的健康。

朱立倫說，陳時中擔任中央流行疫情指揮中心指揮官時落跑來選台北市長，現在又覺得對不起人民，要回去管一下衛福部，既然如此，他建議陳時中就好好當衛福部長，不要當地下部長。（編輯：郭無患）1110912