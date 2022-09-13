臉書誤植部落客照片 陳時中道歉：確實是不對

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（中央社記者陳昱婷台北13日電）民進黨台北市長參選人陳時中昨天在臉書誤植部落客「小可愛阿貴」的照片，引發爭議。陳時中今天表示，很抱歉，這樣誤植確實是不對、不應該，已經和「小可愛阿貴」表達歉意。

陳時中昨天赴萬華廣照宮參香後前往家香味食堂品嘗滷肉飯、羹湯等家常料理，晚間在臉書PO出數張照片與網友分享，卻被發現其中一張照片來自部落客「小可愛阿貴」的文章，引來許多批評。

陳時中臉書編輯團隊緊急在今天上午移除誤植照片，並道歉表示，昨天在確認菜色資料過程中，不慎將百萬人氣部落客「小可愛阿貴」拍攝圖片與團隊攝影所拍攝圖片混用上傳，導致貼文時錯置，影響「小可愛阿貴」的權益，更傷害陳時中形象，鄭重地向所有人對不起，已主動與「小可愛阿貴」聯繫，致上十二萬分的歉意，並向長官自請處分。

陳時中今天上午參訪南機場幸福食物銀行暨社區關懷據點前接受媒體聯訪時表示，很抱歉，這樣誤植確實是不對、不應該，團隊已經和「小可愛阿貴」表達歉意。

此外，媒體詢問，無黨籍台北市長參選人黃珊珊昨天自稱湖南人，陳時中是哪裡人。陳時中回應，這個時代已漸漸沒有省籍概念，「我們都是生在台灣、長在台灣，我們都是台灣人。」

另一方面，對於國民黨籍台北市長參選人蔣萬安說當選第一件事是拜訪清潔隊員表達支持，陳時中說，選舉還沒有結果，不過尊重基層公務員是應該的，若他當選，第一件事是檢討整個市政計畫跟預算編列，立刻開始工作。

媒體問，蔣萬安昨天說會帶國際友人去逛中正紀念堂、國父紀念館等，陳時中會帶國際友人去哪玩。

陳時中強調，主隨客便，要看國際友人對什麼有興趣，若是想更了解台灣，那可以從宮廟、街區出發；若喜歡山，則陽明山、四獸山都是很好的景點；若要看科技，可以去參觀三創園區，重點還是要看客人的喜好，再推廣台灣值得驕傲地方。（編輯：李亨山）1110913