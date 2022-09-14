中國打壓台灣佳麗高曼容 蔡培慧：威權戰勝不了民主

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（中央社記者蕭博陽南投縣14日電）前往馬來西亞參加選美賽的台灣佳麗高曼容，出席科技大會開幕式向來賓打招呼，因中國打壓而無法上台。民進黨南投縣長參選人蔡培慧說，請為高曼容打氣，也相信威權永遠戰勝不了民主。

出身南投縣埔里鎮的模特兒高曼容前往馬來西亞參加亞洲環球小姐（Miss Asia Global）國際選美賽事，卻於出席馬來西亞檳城世界創新與科技大會開幕儀式，無法舉國旗上台向來賓打招呼，讓高曼容難掩傷心落淚，桃園市政府資訊科技局長余宛如目擊並揭露這件事。

對此，蔡培慧今天透過臉書（Facebook）表示，「曼容是我們埔里的女兒」，代表台灣佳麗出席世界創新與科技大會，竟受到中國蠻橫打壓而無法上台，太令人心疼、氣憤。

蔡培慧指出，中國打壓國際諸多國家對台灣伸出友誼之手，是因為台灣不管在產業發展、防疫有成還是國際互助上，都展現相當好的成績，也緊密與全球脈動連結；請大家給高曼容打氣，對內要團結齊心，對外要互惠合作，相信威權永遠戰勝不了民主。

高曼容臉書粉絲專頁未提及這件事，最新貼文是12日下午表示，時隔3年再次代表台灣出國參加比賽，希望大家一起幫她集氣加油，打卡地點標註在馬來西亞檳城；打壓事件曝光後，網友湧入留言：「加油，妳很棒」、「可惜了不能上台」、「代表台灣出賽妳很棒」。

余宛如透過臉書表示，昨天是世界創新與科技大會第一天，開幕儀式來自各國參選亞洲環球小姐的佳麗受邀上台，用自己語言跟大會來賓打招呼，台灣團眼尖看見代表台灣參賽的佳麗高曼容，都興奮不已，準備大聲加油，沒想到輪到高曼容上台時，卻被拉住，後來得知最後一刻因中國打壓，大會不能讓台灣佳麗上台。

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余宛如今天稍早再表示，世界創新與科技大會是非常專業的國際會議，與亞洲環球小姐選美比賽，同屬非官方活動，中國政治打壓讓他們所有人非常意外，所幸他們把現場狀況記錄下來，當下台灣團隊非常氣憤與不捨，立刻向主辦單位反映，並要求說明與道歉。

2013年高曼容就讀暨大附中時，參加美人腿公主決賽獲第3名，也曾參加台灣小姐選拔複賽獲才藝獎第2名，2017年就讀文化大學時拿下台灣小姐選拔總決賽后冠；由於出身南投縣埔里鎮，高曼容也經常代言南投縣政府各項觀光宣傳活動，言談舉止優雅大方。（編輯：陳仁華）1110914