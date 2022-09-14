湧言會民代聲援台灣佳麗 譴責中國是麻煩製造者

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（中央社記者王揚宇台北14日電）代表台灣參加亞洲環球小姐選美比賽的台灣佳麗高曼容遭中國打壓，民進黨立委林楚茵等湧言會成員今天聲援高曼容，譴責中國是麻煩製造者，呼籲大家團結、絕不投降，抵抗中國壓迫。

代表台灣參選亞洲環球小姐的高曼容，昨天在馬來西亞檳城參加「世界創新與科技大會」（WCIT，2022 World Congress On Innovation & Technology）開幕典禮時，因中國打壓無法上台。

對此，民進黨立委林楚茵、高雄市議員李雅慧、台北市議員參選人顏若芳、新北市議員參選人黃淑君等湧言會成員今天發布新聞稿，聲援台灣佳麗，譴責中國屢屢在國際場合打壓台灣，呼籲選民要檢視自家選區候選人是否簽署「絕不投降」承諾書，這能代表台灣絕不受中國壓迫的意志展現。

林楚茵表示，中國是國際會議的「麻煩製造者」，無論台灣走到哪裡，中國就跟到哪裡，然後用盡各種骯髒手段，只為打壓台灣，她要予以譴責。

顏若芳指出，中國屢屢在國際政治場合打壓台灣，現在就連「開幕式」也不放過，惡霸行徑不僅荒唐離譜，也證明中國真的是黔驢技窮，才會把氣出到小女孩身上。

黃淑君說，中國欺人太甚、數不勝數，台灣人應該團結相挺台灣人，也呼籲全台政治人物都應共同抵抗中國的霸凌和欺壓。

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民進黨立委王定宇在臉書撰文指出，中國施壓主辦國，不准台灣小姐上台接受介紹，這要多小的器量、多大的惡霸，才會幹這種事。

此外，民進黨「英系」立委羅致政今天在立法院接受媒體聯訪時表示，中國對台灣的外交或國際空間打壓，不是只有在官方活動，連這種選美活動，中國也用各種方式壓抑台灣的能見度；中國的打壓只會製造更多的反彈，中國要把台灣拉得更近的話，不該用這種打壓威脅方式，這樣做只會有反效果。（編輯：翟思嘉）1110914