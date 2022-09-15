台訪團簽署美農產品採購意向書 總值32億美元

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在28位美國國會議員與多位立法委員參與及見證下，台灣農產品訪問團美東時間14日在美國國會山莊與美方業者簽署金額達32億美元的農產品採購意向書。中央社記者江今葉華盛頓攝 111年9月15日

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（中央社記者江今葉華盛頓14日專電）在28位美國國會議員與多位台灣立法委員參與及見證下，台灣農產品訪問團今天在美國國會山莊與美方業者簽署金額達32億美元（約新台幣995億元）的農產品採購意向書。

由農委會副主委黃金城率領的「2022年台灣農產品貿易友好訪問團」今天在國會山莊與美國穀物業者簽署3份採購意向書，將在2023年至2024年購買總價超過32億美元的黃豆、玉米及小麥。

駐美代表蕭美琴致詞時表示，台美農業貿易是雙方互利互惠關係的另一例證，台灣農訪團在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發、睽違3年後再度訪問美國，展現台灣對持續提升台美夥伴關係的承諾。

她說，在美國國會跨黨派支持下，台美經貿關係蓬勃發展，她也宣布將展開「台美21世紀貿易倡議」協商，「我們已等待數十載」。

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今天有愛荷華州選出的資深聯邦參議員葛拉斯里（Chuck Grassley）、參議院外委會共和黨首席議員里契（Jim Risch）、眾議院「台灣連線」（Taiwan Caucus）共同主席夏波（Steve Chabot）等7位參議員、21位眾議員到場祝賀。

美國首位華裔女性聯邦眾議員趙美心在致詞時表示，她在今天上午眾院歲計委員會第一場討論台美貿易的聽證會上特別提到今天這場簽署儀式，也表達對美台簽署自由貿易協定（FTA）的支持，擴大美台經貿往來，因為這對美台人民都有益。（編輯：郭中翰）1110915

駐美代表蕭美琴在台美農業採購簽署儀式上致詞時表示，台美農業貿易是雙方互利互惠關係的另一例證，台灣農訪團在疫情爆發、睽違3年後再度訪問美國，展現台灣對持續提升台美夥伴關係的承諾。中央社記者江今葉華盛頓攝 111年9月15日

美參院外委會14日通過台灣政策法案，但部分內容調整。駐美代表蕭美琴表示，部分是立法技術，另有部分議員認為現應聚焦安全議題。討論過程顯示對台灣安全的關心。中央社記者江今葉華盛頓攝 111年9月15日

台灣農產品訪問團14日在美國國會山莊與美方業者簽署金額達32億美元的農產品採購意向書，多位美國議員到場祝賀。右為愛荷華州選出的資深聯邦參議員葛拉斯里，左為駐美代表蕭美琴。中央社記者江今葉華盛頓攝 111年9月15日