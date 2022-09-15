立院訪美團訪國會山莊 美眾議員促台改革後備兵力

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（中央社記者王承中台北15日電）立法院台美國會議員聯誼會訪美團拜會美跨黨派聯邦參眾議員，就近期台美關係、台海局勢及友台法案進行廣泛討論。美議員建議，台灣應加強後備兵力改革，也保證美國將是台灣最可靠夥伴。

立法院台美國會議員聯誼會副會長、國民黨立委陳以信12日率跨黨派立委訪美，預計拜會十餘位美國跨黨派聯邦參眾議員，也將拜會美國務院與國防部，與拜登政府涉台官員舉行閉門會談。

陳以信辦公室今天發布新聞稿指出，立院訪美團在美東時間14日持續拜會美國華府國會山莊，會見參議員李麥克（Mike Lee） 、參議員布蕾波恩（Marsha Blackburn），眾議員埃薩（Darrell Issa）與眾議員迪馬里（Mario Díaz-Balart）等人。

新聞稿指出，會談涉及多項重要主題，埃薩關心近日台海局勢變化，強調強健富裕的民主國家，背後該有完善健全的後備及訓練制度，台灣應加強後備兵力改革。台灣連線共同主席之一的迪馬里，強調台灣民主對於世界重要性，保證美國將是台灣最可靠夥伴。

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新聞稿指出，去年底才訪台的李麥克表示，期待台美加強經貿關係，會全力支持台美簽訂雙邊貿易協定。而陳以信則建議，美墨加3國簽有「美墨加自貿協定」（USMCA），美國或可立法將台灣視為「非美墨加自貿協定盟友」（non-USMCA ally），藉以全面提升台美經濟合作的深度與廣度，李麥克表示值得思考。

新聞稿指出，立院訪美團下午也參加國會山莊酒會，見證台灣農訪團簽署約32億美元美國農畜產品採購意向書，立委訪團在現場與20多位美國參眾議員互動、合照。（編輯：翟思嘉）1110915