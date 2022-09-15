參加IPAC年度峰會 王婉諭：美方挺台氛圍濃厚

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（中央社記者王揚宇台北15日電）赴美參加IPAC年度峰會的時代力量立委王婉諭今天說，此次出訪過程明顯感受到美方挺台氛圍濃厚，民主黨籍參議員默克利也承諾將以具體行動協助台灣，盼未來與台灣有更多合作。

「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC，the Inter-Parliamentary Alliance on China）13日在華府召開年度峰會，台灣雖不是會員，立委范雲、林昶佐與王婉諭仍受邀參加。

美國參議院外委會今天通過「台灣政策法案」，引發國際關注。王婉諭今天發布新聞稿指出，IPAC年度峰會其中一場的會議主持人為民主黨籍參議員默克利（Jeff Merkley），他會後主動與她攀談，除談及法案應會順利送出委員會外，也承諾將以具體行動協助台灣，盼未來與台灣有更多合作。

王婉諭表示，昨天也是IPAC年度峰會的議程第2天，她與加拿大、澳洲及德國的3位講者擔任首場討論會的與談人，主題為「對抗中共跨國壓迫與統戰」。台灣雖然不是IPAC的會員，但這次峰會的兩大主題討論會的主要與談人皆邀請台灣代表擔任，顯見台灣經驗在戰略地位上抗衡中共的指標性。

王婉諭說，她在開場聲明中表示，過去世界各國對於中國的鎮壓性質和統戰部缺乏了解，導致許多國家都低估了這個問題，許多國家的外交官認為這些只是中共意志的外交手段或政治宣傳。

王婉諭指出，中國的鎮壓工具或統戰工作涉及的範圍非常廣泛，甚至包含許多侵害人權的行為，如組織滲透、非法監控等。

然而，王婉諭表示，台灣在對抗中共多變的統戰手段也演化出了多元的應變措施。其中，台灣現在最重要的對抗方法是加強公民社會的韌性，例如為了因應資訊戰，許多民間團體成立了事實查核組織，教導公民打擊假訊息。

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對於中共近年在各國進行的滲透行為，王婉諭說，許多國家代表紛紛表示，這個問題在校園尤其嚴重，例如其中一名會員國代表指出，中共政府利用留學生進到校園中去進行滲透行為，剽竊學術、技術資源帶回中國等。

會議結尾時，王婉諭表示，中共比俄羅斯更具威脅性和野心，它的野心不僅限於香港、西藏或是台灣，而是威脅到全世界的民主陣營。如果要認真對待中國的暴行和滲透，民主陣營的國家就必須確立共同目標，並將這些措施制度化。（編輯：翟思嘉）1110915