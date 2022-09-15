海地全國暴動 台灣大使館暫改居家辦公台僑平安

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（中央社記者黃雅詩台北15日電）外交部表示，海地發生全國性示威暴動，部分外國機構遭暴民攻擊，駐海地大使館已依緊急應變計畫啟動預警階段，並暫時改為居家辦公，目前當地台僑一切平安。

駐海地大使館今天在推特（Twitter）宣布暫停對外服務，外交部向中央社表示，海地自去年7月故總統摩依士（Jovenel Moïse）遭暗殺，今年8月南部遭強震侵襲，目前仍面臨政治、經濟及治安惡化等方面挑戰。

外交部指出，海地今年8月起陸續出現零星街頭抗議封路並逐漸惡化，加上因國際油價上漲無力續補貼差價，海地政府決議調整全國油價約110%，當地時間13日起開始引發全國性大規模示威，包括首都太子港、駐館所在貝松市（Pétion-Ville）及全國各大城，都有民眾上街焚燒輪胎、以障礙物封鎖道路，甚至搶劫商家及銀行、焚毀車輛等，全國各大城封路及搶劫頻傳。

外交部指出，海地公務機關連續兩天未能正常運作，部分外國機構也遭暴民攻擊，以致多數駐海地外交使領館為安全起見，已改採居家辦公。

外交部表示，考量海地目前情勢持續惡化，駐館已依據緊急應變計畫啟動預警階段，並週知旅居在海地的駐館員眷及台商、僑胞最新海地情勢及發生原因，請提高警覺避免外出，目前當地台灣僑胞一切平安。

外交部表示，為保護人員安全，駐海地大使館自14日至15日調整為居家辦公，並將視情況發展隨時調整。（編輯：郭無患）1110915