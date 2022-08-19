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海地治安不靖 匪徒闖醫院挾持病患殘忍射殺

2022/8/19 15:21
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（中央社太子港18日綜合外電報導）無國界醫生組織今天表示，海地首都太子港郊區一間醫院14日發生患者遭槍殺身亡事件，當時有一群武裝歹徒闖入急診室挾持病人，並把他帶到醫院外頭射殺致死。

無國界醫生組織（Doctors Without Borders）聲明指出，事件發生於太子港（Port-au-Prince）南部郊區家樂福（Carrefour）的哈烏．皮耶．路易醫院（Raoul Pierre Louis），持槍匪徒闖入無國界醫生組織支援的急診室。

法新社報導，目前凶手及被害者身分皆不得而知；海地國家警察（Haitian National Police）也未立即回覆置評請求。

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無國界醫生組織駐海地的公關負責人亞歷山大（Michel Alexandre）向法新社表示，這是組織首次經歷類似事件，他呼籲「尊重」組織的任務和成員，若發生更多暴力事件，組織將被迫暫時關閉相關醫療設施以「評估情勢」。

海地動盪不安的政局源於2016年總統大選，尤其2021年7月時任總統摩依士（Jovenel Moise）遭暗殺身亡後，局勢更加惡化，國內幫派活動及暴力事件相當猖獗。（實習編譯：王嘉瑜/核稿：陳彥鈞）1110819

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