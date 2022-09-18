友邦宏都拉斯首都豪雨成災 台灣捐贈10萬美元

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（中央社記者黃雅詩台北18日電）友邦宏都拉斯首都近日豪雨成災，外交部表示，駐宏都拉斯大使館已代表台灣向宏國政府表達慰問，並宣布捐助10萬美元緊急人道援助款。

目前旅居宏國的台僑及台商均平安，外交部將密切關注宏國豪雨相關災情，持續與友邦保持聯繫並提供必要協助。

外交部發布新聞稿指出，宏都拉斯首都德古西加巴市（Tegucigalpa）的吉倫（Guillén）社區近來因連日豪雨沖刷，導致土石流失，淘空社區地基，造成眾多住戶房屋倒塌或嚴重毀損，市政府已於16日緊急撤離數百位居民。

外交部指出，政府在獲悉災情後，已立即於第一時間指示駐宏都拉斯大使館代表台灣政府與人民向宏國政府表達關懷慰問之意，並於當地時間17日宣布捐助10萬美元緊急人道援助款，協助災民安置及社區重建，期盼災民能夠早日重建家園，儘快恢復正常的生活。

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外交部表示，宏國政府對台灣立即伸出援手、展現休戚與共的熱忱深表感激，宏國外長雷依納（Eduardo Enrique Reina）也公開表達感謝。

根據駐宏都拉斯大使館回報，宏國首都市長阿達納（Jorge Aldana）已宣布將吉倫社區、新聖羅莎（Nueva Santa Rosa）社區與周邊地區均列為災區，由於該社區地層下滑持續擴大中，市府刻正規勸社區其他住戶儘快撤離。（編輯：楊凱翔）1110918