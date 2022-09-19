駐菲代表投書菲律賓媒體 籲挺台灣參與聯合國

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（中央社記者陳妍君馬尼拉19日專電）第77屆聯合國大會13日開議。中華民國駐菲代表徐佩勇投書菲律賓媒體表示，為了全球福祉，台灣人民的聲音應該被聽見，誠摯期盼菲律賓各界聲援台灣有意義地參與聯合國體系。

菲律賓每日詢問報（Philippine Daily Inquirer）、新聞網站Rappler、商業天地（BusinessWorld）分別於18、19日刊登徐佩勇投書。菲律賓每日詢問報也另外撰寫報導，指台灣尋求菲律賓支持，挺台參與包括聯合國體系在內的重大全球事務討論。

徐佩勇投書題目為「納入台灣以促進全球福祉」。投書中說，聯合國大會已在紐約登場，此時值得提醒與會領導人，為了全球福祉，所有人—包括台灣人民—的聲音都應該被聽見。

徐佩勇說，台灣是亞洲民主燈塔和世界的良善力量，也是可靠的合作夥伴。台灣致力落實聯合國永續發展目標，並於2050年實現淨零碳排放；身為世界第22大經濟體及主要半導體生產者，台灣也在全球供應鏈扮演關鍵角色。

他表示，長期以來，中華民國（台灣）和中華人民共和國互不隸屬。只有台灣民選政府，才有權在國際場域代表台灣人民。

徐佩勇說，台灣將堅決捍衛自己的主權和安全，對中國挑釁持續保持克制，與包括菲律賓在內的理念相近國家共同維護區域和平穩定。「我們誠摯期盼我們的菲律賓兄弟姐妹能繼續聲援台灣有意義地參與聯合國體系。」（編輯：黃自強）1110919