國民黨立院黨團告瀆職 陳時中：法院見真章

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博文、陳昱婷台北21日電）國民黨立院黨團指控前衛福部長、民進黨台北市長參選人陳時中涉嫌阻擋民間團體採購疫苗，又將採購資訊列為機密以掩飾犯行，今天由書記長李德維向北檢告發陳時中涉嫌瀆職。

陳時中今天上午舉行教育政見公布記者會後接受媒體聯訪表示，本來好像是國民黨台北市長參選人蔣萬安要去告發，結果不是蔣萬安去。不過到底是誰瀆職，大家到法院後見真章。

李德維今天上午在國民黨立法院黨團副書記長洪孟楷、立委葉毓蘭陪同下，前往台北地方檢察署告發陳時中涉嫌刑法公務員廢弛職務釀成災害罪嫌。

李德維表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗採購公文、合約都被歸為機密，立委、國民黨台北市長參選人蔣萬安當時調閱時發現有「除外條款」，即司法機關、立法院可以審視機密，但立院卻沒拿到未塗黑的資料，因此希望透過司法來還原真相。

洪孟楷說，民進黨政府編列防疫紓困預算，朝野都給予支持，但在疫苗採購方面，卻沒有充分準備；而採購疫苗的錢都是人民納稅錢，政府為何遲遲不告訴人民到底1劑疫苗單價多少錢。

葉毓蘭則表示，政府應該把這些應接受人民檢驗的資料攤在陽光下，既然政府要躲躲藏藏，就只好訴諸司法，讓法官、檢察官好好來調閱資料。

根據國民黨立院黨團提供的刑事告發狀記載，國民黨團認為，陳時中明知疫苗數量嚴重不足，非但無能且無作為，甚至不惜以抹黑、抹紅方式阻擋民間團體採購疫苗，導致當時全台人民無疫苗可打，已該當廢弛職務的構成要件，以致釀成後續全台確診致死案例超過1萬人的人禍結果。（編輯：李亨山）1110921