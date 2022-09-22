藍質疑延攬黑道 蔡適應陣營：他公益企業家獅子會長

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（中央社記者王承中、王朝鈺、葉臻台北22日電）國民黨今天召開記者會，質疑民進黨基隆市長參選人蔡適應服務團隊疑似延攬黑道。國民黨青年團前總團長呂謦煒指出，蔡適應服務團隊中有一個助理陳清源，與綽號「排骨」的天道盟太陽會陳清源不謀而合，不僅電話號碼相同，連地址都一樣。

蔡適應競選總部發言人陳彥寧告訴中央社記者，陳男2016年曾短暫擔任蔡適應助理，至於是否涉刑事案件就不得而知。

陳彥寧說，蔡適應認識陳男時，陳男是投身公益的企業家，目前擔任國際海洋獅子會長，在會長交接典禮，中國國民黨基隆市長參選人謝國樑也前往致意，難道整個獅子會友都黑道？獅子會長被國民黨指為黑道，公平嗎？國民黨提名60幾名有前科的議員參選人，要不要也說清楚？不應以雙重標準看待。

日前有媒體報導指出，綽號「排骨」的天道盟太陽會陳清源，表面上經營土方公司，動輒以工程合約糾紛，叫唆手下小弟向建設營造公司恐嚇，勒索鉅額工程款項；台北市刑警大隊偵四隊經蒐證，檢肅逮捕陳嫌等11人到案，依法移送基隆地檢署偵辦。

國民黨台北市議員參選人柳采葳、台北市議員徐弘庭及呂謦煒等人，今天在國民黨中央黨部召開「蔡適應服務團隊左手包工程，右手攬黑道？」記者會，指蔡適應服務團隊除包政府相關治水工程外，也疑似延攬黑道。

呂謦煒表示，蔡適應的服務團隊中就有一個陳清源助理，跟報導中的黑道大哥陳清源不謀而合，然而在另一張土方公司的名片上，恰好也是一個同名同姓的陳清源，細看兩人的聯絡方式，正好又是同樣的電話號碼。

徐弘庭指出，不只兩張名片上的姓名一樣，再從陳清源所經營的土方公司名片中得知，這間土方公司的地址，恰好又跟蔡適應基隆服務處的地址一模一樣，只是蔡適應的服務處在2樓，陳清源的土方公司在4樓，怎麼又如此剛好。

此外，媒體人周玉蔻指慈濟是「中共自己人」，引發爭議。國民黨文傳會副主委練鴻慶等人，今天在國民黨中央黨部召開「誰在包庇周玉蔻？三問鄭運鵬」記者會。練鴻慶表示，民進黨內包庇周玉蔻的人，在國會的最大嫌疑人就是民進黨桃園市長參選人、立委鄭運鵬，鄭運鵬有義務向桃園市民表態，周玉蔻跟他是不是好朋友。

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練鴻慶表示，民進黨內，誰在包庇周玉蔻？在行政部門無疑是前衛福部長、民進黨台北市長參選人陳時中，因為周玉蔻曾多次洩露指揮中心未公開資料而無需負責；而在國會，最大的嫌疑人就是民進黨桃園市長參選人、立委鄭運鵬。

鄭運鵬競選辦公室發言人黃韋鈞告訴中央社記者，鄭運鵬身為參選人，接受媒體專訪及社會大眾檢視本是民主常態，國民黨不能因張善政參選以來只到友好媒體取暖而認定舉世皆然。可理解國民黨要自我催眠、安慰，憑空想理由迴避民意調查落後的事實，但浪費社會資源行徑大可不必。（編輯：蘇志宗）1110922