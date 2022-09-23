王國材投書韓媒 籲支持台灣參與ICAO

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（中央社記者廖禹揚首爾23日專電）每三年一次的國際民航組織（ICAO）大會舉行在即，交通部長王國材今天投書韓媒，呼籲支持台灣參與ICAO，以達到全球飛安無縫願景。

第41屆國際民航組織（International Civil Aviation Organization，ICAO）大會將於9月27日至10月7日在加拿大蒙特婁舉行，韓國朝鮮日報今天刊出王國材投書，呼籲國際支持台灣參與ICAO。

王國材指出，這次是COVID-19疫情爆發後的首次大會，深具民航復甦象徵意義，更突顯國際民航界協同合作的重要性，呼籲ICAO納入台灣參與，讓全球天空連接無縫。

王國材說，ICAO是國際民航發展及民航相關標準及規範建構的重要平台，與各國未來民航發展息息相關。尤其在疫情對全球民航產業重創下，旅客健康、安全、便利旅行更形重要，在ICAO召開第41屆大會並盼重新連結全球交通網絡之際，接納台灣參與才符合這項目標。

他強調，台北飛航情報區（Taipei Flight Information Region，Taipei FIR）是ICAO全球300多個飛航情報區不可或缺的一部分，台灣民航局為此提供完整飛航資訊服務，進行安全且有效率的空域航路規劃，確保全球使用Taipei FIR所有航機與乘客的飛航安全與效率。

但2022年8月中國片面在台灣周邊海空域進行軍事演習，並於Taipei FIR劃設臨時危險區，除影響台灣國際航路飛航，更危及區域及國際飛航安全，不僅加長多國航空業者飛行時間，增加油料成本，更大幅提升未知的飛安風險。

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無論從風險管控或安全管理的角度來，都應支持台灣民航局參與ICAO，即時透過ICAO平台提供台北飛航情報區資訊並獲取ICAO資訊。

王國材表示，ICAO第41屆大會，以推動後疫情民航復甦為主題，正是接納台灣參與ICAO的最佳時機。台灣民航局希望以專業、有意義參與今年ICAO大會，分享專業經驗並對國際民航運輸做出貢獻，達成ICAO飛安無縫願景及連結世界的目標。（編輯：高照芬）1110923