台灣農訪團赴美國中西部3州 強化農經科技合作

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（中央社記者尹俊傑紐約24日專電）睽違3年，台灣農訪團近期赴美國中西部明尼蘇達、愛荷華及伊利諾州，會見州長與國會議員等政要，簽署黃豆玉米採購意向書，並拜會產學界人士，強化雙邊農經科技合作。

在行政院農業委員會副主任委員黃金城率領下，「中華民國（台灣）農產品貿易赴美友好訪問團」黃豆玉米分團（簡稱農訪團）15日至23日訪問上述3個農業大州，在產官學及僑界領袖見證下，合計簽署價值逾26億美元（約新台幣827億元）的採購意向書。

明尼蘇達州長華茲（Tim Walz）、愛荷華州長雷諾茲（Kim Reynolds）、伊利諾州長普里茨克（JB Pritzker）、聯邦參議員達克沃斯（Tammy Duckworth）等州政府首長及議會領袖會見訪團，與黃金城、駐芝加哥辦事處長姜森一同出席採購意向書簽署典禮。

台灣近期受強震影響，雷諾茲與普里茨克都表達慰問。

華茲肯定台灣與明州維持穩定的雙邊經貿關係，期盼訪團進一步深化雙方堅定情誼。雷諾茲提到，近5年台灣與愛州雙邊貿易額平均成長7%，期盼雙方情誼再創新猷。普里茨克說，台灣是伊州第3大農產貿易夥伴，期盼雙方互惠情誼永續長久。

伊利諾州選出的達克沃斯表示，台灣正面臨鄰居帶來的威脅，台美農貿協議不只有利食品或畜產貿易，也涉及國家安全，樂見台美情誼持續深化。

訪團此行首度訪問相關各州在農業科學、生質燃料及人工智慧農科等領域名列前茅的學府，如明尼蘇達大學（UMN）、愛荷華州立大學（ISU）、伊利諾大學香檳校區（UIUC）的農業與生物科技研究園區、實驗室及科技中心，與產官學界人士討論農業供應鏈等主題。

訪團還拜會全美最大農民合作社CHS等機構與組織，了解相關各州推動農產品轉型、加值、環境保護、零碳排放、糧食安全及生技研究等議題。

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黃金城說，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發後，農訪團睽違3年再度訪問美國，展現台灣與相關各州深厚的農業貿易關係。黃金城身為獸醫學專家，與美國中西部多所農經大學互動已久，期盼更多台灣學生到當地研習零碳農科技術與知識。

姜森表示，感謝相關各州政府經濟發展廳、農業廳等齊心努力，促成今年農訪團訪問成功，期盼雙方持續強化經貿交流。駐芝加哥辦事處樂意與各州進一步加強農業、科技、醫療、金融、高科技等產業合作及人文學術交流。（編輯：林憬屏）1110925

台灣農訪團9月赴美國愛荷華州交流，與州長雷諾茲（採坐姿者）合影。（駐芝加哥辦事處提供）中央社記者尹俊傑紐約傳真 111年9月25日