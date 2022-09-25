與教宗同台 台青年當面致贈台灣鑰匙圈並請為台祈禱

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台灣青年凃京威赴義大利出席「方濟各經濟」會議，在全球近千位與會者中，獲選為其中30位在閉幕式與教宗同台的代表，並獲得與教宗當面致意機會。（凃京威提供）中央社記者黃雅詩傳真 111年9月25日

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（中央社記者黃雅詩台北25日電）台灣青年凃京威赴義大利出席「方濟各經濟」會議，在全球近千位與會者中，獲選為其中30位在閉幕式與教宗一同坐在台上的代表，並受到梵蒂岡官方新聞網英文版專訪。

凃京威接受中央社跨海訪問時表示，很榮幸獲得與教宗方濟各（Pope Francis）當面致意的機會，他特別練習了一段西班牙文，強調自己來自台灣，請教宗為台灣與和平祈禱，當教宗聽到「和平」兩字，臉上露出極為燦爛的笑容。

凃京威表示，他還贈送給教宗一個台灣造型木製鑰匙圈，上面寫著「光照台灣、重建心靈」，教宗端詳後親切詢問「這是給我的？」隨後高興地收下。

凃京威表示，他此次與會，教廷各階層神職人員、各國青年代表都對台海情勢高度關注，他介紹時一說來自台灣，大家馬上面露擔憂地問「你們還好嗎？」，與會者都很關切中國對台軍演與文攻武嚇的情況，也都向他表達支持和平的信念。

今年31歲的凃京威是天主教徒，目前就讀政大東亞所博士班，他碩士論文研究教廷外交，常在媒體發表有關台梵中關係的分析。

身為台灣年輕世代少數鑽研教廷的研究者，凃京威表示，此行讓他最驚訝的是教廷許多人對台梵中關係「瞭若指掌」，例如某日行程到一處隱密山上拜訪幾乎足不出戶的修會神父，對方竟對中國地方教會情形如數家珍，原來修會在中國派有會士，每月都會詳細回報。

凃京威說，從教廷運作方式來解讀，近日傳出教廷擬將駐香港辦公室遷至北京一點都不奇怪，因為位在羅馬的教廷極度仰賴地方教會提供一手資訊，才能核實消息、做出各種精確判斷。

凃京威表示，梵中簽署主教任命臨時性協議，內容雖未公開，但從各界披露消息來看，是賦予教宗對中國主教人選有最後「勾選權」，可是中國提出的主教候選名單到底是否適任，教廷若沒有派駐代表在當地，就不可能真正查核。

凃京威指出，教廷若能直接派駐代表在北京，依照天主教規定，任何一位中國平信徒、神父、修女都將有權利直接寫信給這位教宗代表，其實反而有助「中國基層天主教會的聲音上達教廷」。

教宗方濟各昨天親自出席在義大利阿西西（Assisi）舉行的「方濟各經濟」（Economy of Francesco）會議閉幕式，該會議是教宗在2019年發起，因疫情連續2年皆採線上會議，今年是首度舉辦實體大會，吸引全球120國的上千名青年企業家與會。

教宗在會中和青年共同簽署一份「契約」，與會青年承諾將積極建設一種「和平而非戰爭的經濟」，一種反對武器擴散，尤其反對最具破壞性的武器擴散的經濟，一種照料萬物而非掠奪的經濟。

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凃京威接受梵蒂岡新聞網專訪時表示，他除了正在做博士學術研究，也在中央部會擔任研究員，累積實務經驗。他擬將會議成果帶回台灣，打造台灣作為在東亞推動教宗經濟理念的據點。

凃京威說，此行另一個驚喜是他人生第一次獲邀到大使家吃飯，很感謝駐教廷大使李世明不吝分享派駐教廷的實務經驗，也提供他未來研究方向許多建言，他希望將此行滿載的收穫，落實在學術和工作上。（編輯：林淑媛）1110925