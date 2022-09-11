陳建仁訪教廷3度與教宗握手寒暄 教宗：我認識他

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（中央社記者黃雅詩台北11日電）前副總統陳建仁擔任總統特使出訪教廷，3度與教宗當面握手寒暄。次數頻繁到教廷官員在教宗耳邊介紹時，教宗笑著搶答「我知道他是誰，是台灣前任副總統」。

駐教廷大使館昨晚在臉書貼文指出，陳建仁昨天與教宗方濟各「又又又」見面了，第一次是陳建仁來訪第2天出席教宗主持的先教宗若望保祿一世（Pope John Paul I）榮列真福品大典前，獲得教宗個別接見。

第二次是陳建仁昨天獲得教宗親自授頒宗座科學院院士證章，隨後每名院士及眷屬都獲得再次與教宗單獨寒暄的機會，是陳建仁第三度向教宗致意。

駐教廷大使館指出，宗座科學院院長凃克森（Peter Turkson）樞機主教正要向教宗介紹陳建仁時，教宗笑著說「我認識他，他是台灣以前的副總統。」

駐教廷大使館指出，陳建仁訪教廷的宗教慈善科學三合一外交之旅 ，短短幾天之內就與教宗見了3次面，這絕對是空前紀錄，也展現了台灣與教廷在各個層面的緊密關係。

陳建仁7到10日參加教廷宗座科學院理事及院士會議，昨天與宗座科學院全體院士一起晉見教宗方濟各，由涂克森代表院士向教宗致問候詞。

教宗致詞時表示，宗座科學院的成立，至今在世界各國宗教中仍屬罕見，教宗鼓勵院士們利用知識締造和平，窮盡科學一切可能性避免戰禍，並追求真理、自由、對話、正義及和平。

陳建仁會後表示，從教宗手中接過宗座科學院院士證章，真是莫大的榮幸，今後一定要透過這個機會，讓世界看到台灣的科研成就。

駐教廷大使館指出，宗座科學院院士證章上面寫著拉丁文Deus Scientiarum Dominus，翻譯為「上主是科學的主人」。（編輯：蘇志宗）1110911