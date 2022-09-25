黃珊珊入校辦競選活動惹議 北市大：檢討改進

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無黨籍台北市長參選人黃珊珊25日上午在台北市立大學舉行競選活動，遭議員質疑違規、特權。（圖取自維基百科共享資源，作者：Solomon203，CC BY-SA 3.0）

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（中央社記者陳昱婷台北25日電）無黨籍台北市長參選人黃珊珊今天上午在台北市立大學舉行競選活動，遭議員質疑違規、特權。北市大聲明，依校規得拒絕政黨申請辦理活動，承辦單位未注意相關規定，將檢討改進。

黃珊珊今天上午在台北市立大學博愛校區中正堂舉行競選總部成立大會，遭國民黨台北市議員游淑慧質疑，校園可以對外開放，過去也有政治活動借用禮堂或操場，但北市大校規明文寫著「從事政治性集會或政黨競選活動者得拒絕申請」，與其他校園不同。

游淑慧說，由此可見，黃珊珊辭去副市長職位只是個幌子，其暗黑影響力仍影響著市府，還能繼續寄生市府資源，但違規、特權非眾人所樂見。

北市大發布聲明表示，這次是公關公司按程序借用並依規定付費，校內承辦單位詢問活動性質為競選活動後，審慎討論是否符合行政中立規定，並曾函詢教育局相關法規，但依照校規得拒絕政黨活動，承辦單位未注意相關規定，將進行檢討改進。

北市大指出，為積極開拓財源，校內場地於教學使用外開放外借，對於各政黨一視同仁，叮囑不得於借用場地外的校園空間進行政治活動。

北市大強調，絕對堅守行政中立，對於相關活動將責成行政單位謹慎辦理，避免再次衍生爭議。

柯文哲下午前往龍山文創基地參觀「玩轉漫次元─尋找你的動漫臺北」特展後接受媒體聯訪表示，校園場地本來就可以租借，但條件是不能在校園內出現競選旗幟，台北市這麼多年來都有競選活動辦在學校。

媒體追問，黃珊珊日前到台北體育館替「興富發登峰造極青年籃球邀請賽」開球，民進黨台北市長參選人陳時中要去新生高架橋下籃球場打球卻被保全以行政中立為由阻擋，相較之下是否有雙標嫌疑。

柯文哲回應，要看是什麼狀況，是帶一大堆人去造勢還是好玩跑去打球，這他不清楚，但應該要回歸比例原則，總不能說這段時間都禁止任何候選人到球場打球，這沒道理。（編輯：李亨山）1110925