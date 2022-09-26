綠營指偽造警大聲明 侯友宜：可受公評

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綠營質疑新北市長侯友宜博士學位並稱偽造警大聲明，侯友宜（右）26日表示，選辦已經說得非常清楚，可受公評，歡迎大家來檢視。中央社記者王鴻國攝 111年9月26日

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（中央社記者王鴻國新北26日電）綠營質疑新北市長侯友宜博士學位並稱偽造警大聲明，侯友宜今天對此表示，選辦已經說得非常清楚，可受公評，歡迎大家來檢視。

侯友宜今天下午參加新北市政府公共工程優質獎頒獎典禮，會後接受媒體聯訪。媒體詢及民進黨立委羅致政及新北市議員何博文召開記者會內容，綠營質疑警察大學未發聲明，侯友宜選舉辦公室涉及偽造警大聲明。

侯友宜表示，選辦已經說得非常清楚，可受公評，歡迎大家來檢視。

媒體追問侯友宜民調支持度大幅領先民進黨新北市長參選人林佳龍一事表示，民調高高低低，都用平常心來看待，最主要是要努力跟市民站在一起，好好的做事，能夠贏得市民的支持才是最重要，繼續加油。（編輯：李錫璋）1110926