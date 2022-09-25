學歷風波 林佳龍指警大沒聲明侯友宜稱已說清楚

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（中央社記者王鴻國新北25日電）民進黨新北市長參選人林佳龍今天針對新北市長侯友宜博士學歷爭議指出，中央警察大學校長陳檡文指稱警大沒發正式聲明，侯友宜應道歉澄清。侯友宜表示，選辦已說明清楚了。

林佳龍23日接受廣播節目專訪時，質疑侯友宜從學士直攻博士「很奇怪」。侯友宜選舉辦公室對此公布「警大聲明」指出，侯友宜民國69年畢業於中央警官學校（中央警察大學前身，以下簡稱警大），即分發警察機關服務；88年報考警大博士班甄試時，服務年資已逾18年，符合學校當年度研究生甄試入學簡章規定。

林佳龍競選辦公室發言人、民進黨新北市議員何博文於24日傍晚在臉書（Facebook）公布網路群組對話指出，警大校長陳檡文否認警大有發出聲明。

中央警察大學公關24日晚間向中央社記者表示，「有關侯友宜的媒體報導事項，本校並未發出任何正式聲明」。

林佳龍今天接受媒體聯訪時指出，侯友宜當過警大校長，侯友宜不會不知道偽造警大聲明的嚴重性，陳檡文說明侯友宜選舉辦公室所稱「警大聲明」並不存在，但侯友宜的發言仍是力挺選辦發言人，侯友宜應道歉及向社會澄清說明。

林佳龍表示，侯友宜的作法已造成警大全體二度傷害。他試問侯友宜今天若仍是警大校長，會怎麼處理有人偽造警大聲明？會同意這樣的作法嗎？

侯友宜今天上午出席新北市議長蔣根煌競選總部成立大會，接受媒體聯訪時針對「警大聲明」一事表示，「選辦對外已經說得非常清楚，謝謝」。

侯友宜選舉辦公室執行長張其強今天發布新聞稿指出，「聲明內容出自警察大學」，林佳龍競辦故意畫錯重點。早在前天傍晚，就有電子媒體披露「警察大學聲明」內容，強調「侯友宜警大博士入學及畢業資格皆符合規定」，也證明聲明內容早已流出校外。

張其強表示，「我們可以很負責任得說，經過查證，內容都是出自警大人員之手」，聲明內容百分之百正確，警大校方人員昨天也致電侯友宜選舉辦公室證實確有提供媒體相關說明，並透露4年前也曾說明過。

張其強指出，什麼叫做「正式聲明」或「不正式聲明」，尊重警大對外說法，但這根本不是重點，「重點是，我們提供的聲明，全篇內容，都是真的」，就如這份「警大聲明」的標題「侯友宜警大博士入學及畢業資格皆符合規定」。

他表示，這份出自警大的聲明已經流出校外，卻不能稱為發布？又為何在昨天上午8時40分侯友宜選舉辦公室發布新聞事隔14小時後，警大才在深夜透過媒體指稱並未發出任何「正式」聲明？

張其強指出，面對以上這些疑問，侯友宜選舉辦公室無法代為解釋，但對於何博文在未經充分查證下，對外作所謂「偽造聲明」的說法，如果這份聲明確實出於警大同仁之手，請負責任地公開道歉。（編輯：戴光育）1110925