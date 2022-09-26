王國材專文登上愛爾蘭媒體 籲ICAO納入台灣

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（中央社記者陳韻聿倫敦26日專電）愛爾蘭網媒Gript今天刊登交通部長王國材專文「請支持台灣參與國際民航組織」，呼籲國際民航組織（ICAO）納入台灣，讓全球天空完整連接。

王國材透過具體數字與資料，深入淺出說明「台北飛航情報區」在國際航空的關鍵角色，以及桃園國際機場在全球物流鏈的重要性。據「國際機場協會」（Airport Council International）統計，桃園機場的國際貨運量在2020和2021連續兩年都位居全球第4。

王國材並以近年備受關注的遙控無人機為例，指出無人機的運用日益廣泛，任何不當操作都將對飛安構成潛在風險、干擾機場運作。ICAO陸續修訂、增訂相關指引等文件，台灣卻因無法參與ICAO而遭遇資訊落差。

儘管如此，王國材強調，台灣仍排除萬難，在極短時間建構管理機制，包括在「民用航空法」增訂遙控無人機專章、建置完成「遙控無人機管理資訊系統」，以確保既能維護台北飛航情報區的航路安全，又能顧及無人機產業的發展需求。

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王國材表示，透過多邊專業交流，台灣可參與協助提升全球飛航效率與安全。今年ICAO大會主題是「重新連結世界」（Reconnecting the World），自然是ICAO「重新連結台灣」（Reconnecting Taiwan）最佳時機，台灣願意為國際民航做出貢獻。

駐愛爾蘭代表處指出，ICAO第41屆大會9月27日至10月7日在加拿大蒙特婁（Montreal）舉行，是全球COVID-19疫情在2019年底爆發後首次大會，深具民航復甦重要象徵意義，台灣不願缺席；為確保全球航空安全與人類發展福祉，台灣也不應缺席。（編輯：黃自強）1110926