共機擾台影響飛航 民航局副局長：台灣更需入ICAO

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（中央社記者江今葉蒙特婁26日專電）共機持續擾台，除了對區域造成威脅，也影響包括台北在內的飛航情報區。交通部民航局副局長林俊良和駐加拿大代表曾厚仁說，現在更是台灣加入國際民航組織（ICAO）的時候。

國際民航組織將於明天召開年會，但台灣今年再次未受邀與會。由林俊良率領的台灣代表團今天在加拿大蒙特婁召開國際記者會，訴求台灣參與國際組織決心。

林俊良表示，台灣是台北飛航情報區的唯一主管機關，截至2019年已達到7200多萬人次管理量，台灣航空公司在全球也有優秀排名，桃園機場在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前的表現也有目共睹，國際民航組織應納入台灣。

他還指出，台北飛航情報區是全球300多個飛航情報區的其中一個，在東亞扮演重要角色，區域飛航十分頻繁。

林俊良提到，但近來中國在台北飛航情報區片面實施軍演，除了造成台北飛航情報區威脅外，也對周遭飛航情報區造成影響，國際民航組織年會將於明天召開之際，特別是今年主旨為在疫情復甦後重新連結全世界，國際民航組織更應重新考慮台灣。台灣願跟國際分享經驗並做出貢獻，為全球飛安做出努力。

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曾厚仁強調，有些國家認為台灣希望參與國際民航組織是政治性問題，但近來台海局勢發展可清楚知道，國際民航安全超越政治性，與所有國際旅客安危息息相關。

他指出，美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月初訪台，衍伸出來中共的軍演，大大影響台北飛航情報區安全，國際應當了解，中國作法明顯違反國際民航組織規定，不只對台灣，也對周遭國家航空安全造成影響，這是重大事件，應當提到國際民航組織大會討論。（編輯：陳彥鈞）1110927