假冒縣市長創Line群組詐騙 內政部：專案小組偵辦

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（中央社記者陳俊華台北27日電）近期發生多起縣市長、村里長遭盜用照片成立Line群組後，向民眾借錢情形。內政部次長陳宗彥今天說，刑警局已成立專案小組偵辦，民眾切勿輕信；被盜用者也可透過Line官方管道檢舉。

內政部透過新聞稿表示，近期多有詐騙集團盜用各地縣長、區長或村里長等公職人員照片及名字，成立Line群組邀請民眾加好友問好，隨後向民眾借錢的情形。

陳宗彥指出，目前桃園市、台南市、高雄市、南投縣、雲林縣等地，都發現類似詐騙手法，刑事警察局已成立專案小組偵辦，初步追查IP來自境外，提醒民眾，收到來路不明訊息借款、募款，謹記防詐秘訣「1聽、2掛、3查證」，以免受騙。

陳宗彥表示，這類「假親友借款」是常見的詐欺手法，近期正值選舉期間，詐騙集團假冒公眾人物的LINE，主動聯繫民眾進行詐騙，已嚴重擾亂社會秩序，呼籲民眾切勿輕信，並撥打165反詐騙諮詢專線查證。

陳宗彥說，提醒公眾人物，如果發現個人名義遭冒用成立假Line帳號，除了可通知親友、選民避免受騙外，也可透過Line官方管道檢舉，保護自己也保護民眾：

1.如何檢舉帳號侵權：https://official-blog-tw.line.me/archives/11978985.html。2.如何避免被陌生人加好友：https://official-blog-tw.line.me/archives/9875725.html。（編輯：翟思嘉）1110927