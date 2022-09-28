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花蓮市長魏嘉賢遭盜圖設假帳號向里長借錢 警偵辦

2022/9/28 14:39
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（中央社記者張祈花蓮縣28日電）花蓮市長魏嘉賢遭詐騙集團盜圖、冒名，以假帳號向十多名里長借款新台幣50萬到200萬不等金額；魏嘉賢今天開記者會澄清，也到警局備案，呼籲民眾不要受騙上當。

今天一早陸續有多名里長到花蓮市公所詢問，「市長向我借錢，是真的嗎？」拿出手機通訊軟體對話，收到「魏嘉賢」帳號加好友，先關心問候，接著說「急需用錢希望對方盡快匯款幫忙」，還說可以相約市長辦公室碰面。

民權里長劉原良說，昨天晚上看到有市長照片的帳號傳訊息來，以為是市長換手機沒有多懷疑，就互加好友，聊沒幾句「市長」就說急需用錢，要借200萬，還提供轉帳帳號，他覺得不對勁，今天到公所向市長本人求證。

魏嘉賢今天接受媒體聯訪指出，初步調查至少十多名里長收到詐騙訊息，假帳號2個，分別是「花蓮市魏嘉賢」及「魏嘉賢」，都是選用新聞照片做頭像，懷疑是詐騙集團上網截圖下載盜用。

魏嘉賢任滿將轉換跑道參選花蓮縣議員，他說，選舉到了比較敏感，確實會擔心影響選情，但更擔心市民受騙，因此出面呼籲民眾要小心不要受騙，收到來路不明訊息借款、募款，一定要先查證。

魏嘉賢也到花蓮警分局備案，警方受理後已展開偵辦。（編輯：陳仁華）1110928

魏嘉賢
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