監院糾正269旅軍士官輕生案 陸軍：加強心理輔導

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（中央社記者黃雅詩台北27日電）監察院今天針對陸軍269旅在7個月內發生2名軍士官輕生案提出糾正。陸軍司令部表示，除懲處疏失人員，也將全盤檢討心理輔導人力，加強心理輔導師資。

陸軍司令部今天發布新聞稿指出，對於監察院針對「陸軍269旅軍士官輕生事件」提出糾正，敬表尊重與虛心檢討，案內涉有疏責人員，均已核予適懲。

陸軍司令部表示，針對本案，單位除將強化幹部領導統御外，並調整編裝、增加職前訓練時數，精進軍品管理制度，以強化幹部職能、維護後勤紀律。

陸軍司令部指出，陸軍已全盤檢討心輔人力，加強部隊心輔師資培訓與在職訓練；同時舉辦基層幹部心輔實務講習，鏈結民間心理輔導資源，以確實、有效地掌握官兵心緒。

陸軍司令部強調，將持續秉持務實態度，貫徹各項策進作法，以確維部隊整體戰力及官兵心理健康。

監委王美玉今天表示，陸軍269旅在短短7個月內，發生2名軍士官輕生死亡案，凸顯軍中仍存在不當管教、心輔流於形式，現行的志願役不適服役處理機制，在基層部隊有留人壓力下，造就「不願役」，最終造成憾事。監院糾正陸軍司令部。

監委王美玉、趙永清上午舉行記者會。王美玉說，據統計，近5年國軍自傷救回人數，高達264人，還不包含未通報的黑數，且平均約每400位國軍官兵，才配置1名心輔人員。（編輯：郭無患）1110927

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