監委巡察移民署台北收容所 關心查緝等人權議題

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（中央社記者賴于榛台北28日電）監察院長陳菊與內政及族群委員會召集人監委王美玉等人今天巡察內政部移民署台北收容所，透過實地參訪，了解在台外籍移工所衍生的查緝與收容等人權問題。

監察院發布新聞稿指出，為瞭解內政部移民署辦理外籍移工查緝成效暨收容所管理情形，陳菊與王美玉等17名監委今天上午巡察新北市三峽區內政部移民署北區事務大隊台北收容所。

監院說，監委一行人聽取內政部次長陳宗彥及移民署署長鐘景琨業務簡報，並實地參訪現場環境及設施，瞭解各項收容作業流程與被收容人管理情形，同時與相關主管人員座談交換意見。

座談會時，監院指出，監委們針對查緝非法移工、移工收容管理、建構友善移民環境、入出境防疫管理、收容人宗教信仰及權益保障、收容替代處分以及專案查緝外勞計畫等議題，提出詢問與建議。

王美玉一行人，下午另外前往巡察新北市林口社會住宅。監院說，王美玉等人聽取內政部次長花敬群及營建署署長吳欣修簡報後，實地參訪林口社會住宅各項設施，並與相關主管人員座談。

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監院說，監委會中分別就社會住宅興建及租金、社會住宅供給及需求、社會住宅修繕及維護規範、都市更新業務推動、合宜住宅假債權真拍賣、社會住宅第三條路、社會住宅無障礙設施與配備等議題提出建議及詢問。

監院表示，王美玉指出，在台外籍移工所衍生的查緝與收容等人權問題，一向都是監院的關注重點，而內政部推動社會住宅、都市更新業務，也與民眾居住權息息相關，期勉內政部持續加強推動，以符合居住權及民眾需求。（編輯：趙蔚蘭）1110928