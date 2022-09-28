游錫堃：台灣成為正常國家已不遠 勉立委接棒努力

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（中央社記者溫貴香台北28日電）立法院長游錫堃今天透露，15年前推動「正常國家決議文」受到很大衝擊，後續12年沒有工作與此有關；他並說，台灣成為正常國家這個願景的落實，已經不遠，期許朝野立委接棒努力。

今天是民進黨創黨36週年黨慶，台灣正連線下午召開「正常國家決議文」15週年紀念茶會，邀請正常國家決議文主要倡議者、時任黨主席游錫堃與時任黨秘書長林佳龍出席。

民進黨內跨派系立委陳亭妃、陳歐珀、許智傑、蔡易餘、洪申翰等人出席，湧言會則由台北市議員阮昭雄代表，前立委陳柏惟也現身力挺。

游錫堃致詞表示，從創黨到正常國家決議文的起草，他都躬逢其盛。2007年推動正常國家決議文時受到很大的衝擊，很多人反對、一波三折，後來他12年沒工作與此有關。

他說，過去台灣面臨國際關係、憲政體制、國家認同、社會公義與政黨競爭等國家不正常現象，時至今日，終於在各方面都有所進展，雖然台灣仍是不正常國家，但正常化的腳步沒有緩和，國內大部分政黨也都支持正常國家的理念。落實國家正常化的目標已經不遠，期望所有人一起努力，共同打拚。

林佳龍說，擔任黨秘書長期間，草擬正常國家決議文，決議文彰顯台灣就是國家、不是中國的台灣，而是台灣的台灣。

林佳龍表示，年底選舉與18歲公民權複決，是台灣邁向正常國家的關鍵時刻，不應該被中國阻止。台灣應該啟動二次民主改革，透過民主方式完善台灣的民主機制。

陳亭妃說，當年游錫堃堅持理念與目標，認為台灣有自己的軍隊、選舉等等，就是一個國家，只是台灣有個惡鄰居中國，所以不是去談獨不獨立，而是要變成一個正常國家。

游錫堃、林佳龍等人將寫有台灣正名、民主、主權、國際化等國家正常化意涵標語的小樹，黏貼在台灣地圖上，象徵這些目標在台灣持續深耕，並期許年底九合一選舉過後，台灣國家正常化能有進一步發展。

此外，談到新北市長選情，游錫堃說，對民進黨而言，新北市是艱困選區；不過，他以自己2014年參選為例表示，在投票前5天，民進黨內部民調，他輸對手20%，但開票只輸2萬多票，在新北市，民調有時候不一定會準。

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游錫堃表示，林佳龍非常認真參選，雖然新北不是林佳龍原先規劃，但黨主席蔡英文認為有必要讓林佳龍建設新北，他覺得蔡總統眼光非常正確，雖然林佳龍民調跟現任市長侯友宜還有差距，但應該會很快追上去。

民進黨2007年9月全代會通過正常國家決議文，提到國際關係、憲政體制、國家認同、社會公義與政黨競爭等五大方面國家不正常現象，認為台灣要隨著時代進步，擺脫強權的宰制與不合理制度的束縛，積極追求正名、制憲、加入聯合國、落實轉型正義與建立台灣主體性，團結一致建立一個正常而偉大的民主國家。（編輯：謝佳珍）1110928