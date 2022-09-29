立委質疑執行死刑救選情 蔡清祥：只考慮法律條件

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北29日電）立委關注死刑執行情形，也說外界質疑執政黨看選舉風向辦事，是否會執行死刑救民調、選情；法務部長蔡清祥今天說，不考慮這個因素，只考慮法律的條件，如果程序走完，該執行就執行。

立法院司法及法制委員會今天邀請蔡清祥等人就「面對槍聲四起及員警因犯罪案件犧牲，台灣司法如何全面因應及防範」進行專題報告並備質詢。

國民黨立委洪孟楷質詢時提到，目前死刑定讞但尚未執行的有38人，民眾高度認為行政效率不彰；很多人會說，執政黨是看選舉風向辦事，他不希望這樣的污名放在法務部身上。

蔡清祥說，沒有這種考慮，而且依據法律規定，法務部長批准執行死刑前，必須確認死刑犯是否申請過憲法審查，或是否提起再審或非常上訴，相關程序不是掌握在他手上，只要審核事項都審過，「該執行我就馬上批」，他任內也執行過2次死刑。

洪孟楷說，離九合一選舉還有58天，選前是否有可能執行死刑，也有人稱說不定執政黨有可能執行死刑來救民調、選情，大家覺得好像選舉到了才有可能執行死刑。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

蔡清祥說，不考慮這個因素，只考慮法律的條件，如果程序走完，該執行就執行，不考慮時間，「難道要約束我這段時間不能執行嗎」，法務部都隨時掌握情況。

此外，法務部所提書面報告指出，為強化調查局外勤人員執行案件的安全，已於2019至2021年間分別採購防彈背心、頭盔及盾牌，汰換舊有裝備，供人員在執勤時防護使用，並已於2023年編列新台幣2683萬8000元，預計採購1000支手槍替換現有配槍。（編輯：蘇龍麒）1110929