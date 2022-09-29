國慶空中分列式 3名女飛官參與飛行任務

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（中央社記者游凱翔台北29日電）國慶日將至，國軍今年共有3名女飛官參與國慶大會空中操演飛行任務，包括F-5E戰機鍾瀞儀少校、雷虎小組預備機飛官謝蕓梃少校，以及陸軍黑鷹「天觀機」直升機黃慈婷中校。

為求國慶日空中操演完美演出，軍方今天清晨5時50分到7時40分在總統府前展開空中「全兵力」預演，先出動擔任天候觀測機的幻象2000戰機、UH-60M黑鷹直升機確認符合天氣標準後，依序由勇鷹高教機、F-5戰機、CH-47SD契努克運輸直升機、黑鷹直升機、AH-64E阿帕契攻擊直升機、AT-3雷虎小組衝場。

空軍司令部在臉書粉絲團表示，為慶祝中華民國111年國慶大典，空軍第七飛行訓練聯隊受令以勇鷹高教機搭配F-5型戰機，採混合編隊通過總統府上空，為國慶展演拉開序幕。

空軍指出，為因應這次任務，該聯隊除落實各項機務整備，空勤教官也針對學、術科、模擬機及兩型機空中組合科目等持續訓練；這次操演將以三機大雁隊形混合密集編隊，由國造的勇鷹高教機領隊，F-5型戰機擔任二、三號機，充分展現空軍忠勇軍風，面對敵情威脅永不退讓的精神。

前幾年國慶就曾有女飛官參與空中操演飛行任務，根據空軍今天發布的照片，這次也有女性飛行員進行任務前檢查的畫面。軍方證實，這次共有3名女性飛官參與國慶飛行任務，分別是駕駛F-5E戰機的鍾瀞儀、雷虎小組預備機的謝蕓梃，以及陸軍黑鷹「天觀機」的黃慈婷。

鍾瀞儀目前在台東志航基地擔任教官，因表現優異，民國107年國防部春節戰備操演時，就負責緊急起飛攔截項目，後續在總統蔡英文視導台東基地時，更擔任說明官。

謝蕓梃目前服役於空軍官校戰鬥組擔任飛行教官，自空官畢業後，她立志擔任首名雷虎小組女性飛官，而她的丈夫也是空軍P-3C反潛機飛行員。

黃慈婷原本飛行OH-58D戰搜直升機，因表現優異獲選赴美受訓，並且通過各項考驗、完成11個月語文訓練、黑鷹直升機合格班及教官班訓練，甚至擔負國內換裝訓練重任。（編輯：謝佳珍）1110929