監察院邀請16縣市共商 建立機關補助資訊公開機制

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北30日電）監察院今天說，為避免公職人員、民意代表的關係人因申請補助，而遭檢舉違反公職人員利益衝突迴避法受罰，邀16縣市政府秘書長共商後達共識，願配合利衝法調整補助作業流程，提醒關係人身分揭露。

監察院透過新聞稿表示，29日下午舉辦「如何避免公職人員之關係人向縣（市）政府申請之補助違反公職人員利益衝突迴避法座談會」，邀請16縣市秘書長及法務部與會，共同就法規面及執行面進行交流，期望減少關係人不慎違法情事。

監察院說，有感於公職人員利益衝突迴避法修正施行至今，地方公職人員、民意代表的關係人，屢因申請補助而遭檢舉違反利衝法，甚至受裁罰。為從源頭改善，輔導地方政府配合利衝法規定，調整補助作業流程。

監察院指出，這次座談邀各縣市政府秘書長就「各縣（市）政府所屬局處之補助如何符合依法令規定以公開公平方式辦理之要件」及「受理補助申請流程中，如何主動提醒關係人身分揭露」兩大議題如何具體落實，凝聚共識。

監察院表示，會議由監察委員王麗珍主持，法務部次長蔡碧仲、廉政署副署長沈鳳樑等人與會。會中除由監察院公職人員財產申報處簡介利衝法關於補助的規定，及現行實務常見的結構性問題外，各縣市政府也分享其配合利衝法規定調整補助作業流程的方向，及面臨的問題。

監察院說，與會的各縣市政府秘書長都達成共識，高度配合利衝法調整補助作業流程，並願督促所屬局處及所在地區鄉、鎮、市公所落實。

王麗珍表示，期盼藉由監察院、法務部及各縣市政府協力，強化地方政府受理補助資訊的充分公開，及對身分關係揭露的提醒，減少關係人違反利衝法情事，並使所有關係人補助都能攤在陽光下，接受各界檢視。（編輯：蘇志宗）1110930