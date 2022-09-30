首場大型造勢 柯志恩：民進黨輸掉高雄才會反省

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國民黨高雄市長參選人柯志恩（前）30日在造勢晚會中表示，國民黨已退無可退，這一仗需要大家撐起來，也希望民眾用更高標準要求、檢視民進黨，並指民進黨輸掉新北、台中不會心疼，要輸掉高雄才會反省。圖右為台中市長盧秀燕、左為新北市長侯友宜。中央社記者董俊志攝 111年9月30日

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（中央社記者蔡孟妤高雄30日電）國民黨高雄市長參選人柯志恩今晚舉行首場大型造勢活動，前總統馬英九出席稱讚柯志恩真誠、能幹、有創意；柯志恩則呼籲民眾若對民進黨失望，「就變心吧！」，讓民進黨輸掉高雄才會反省。

柯志恩今天晚上7時在高雄夢時代台糖加油站旁空地舉行「柯志恩大家族誓師大會」大型造勢活動，包括馬英九及國民黨主席朱立倫、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕及立委江啟臣、高金素梅及國民黨屏東縣長參選人蘇清泉等人出席。

馬英九說，柯志恩給他的印象是真誠、能幹、有創意，也曾擔任電視節目主持人、教師、立委等，不論做什麼事都做得很好，正是大家需要的高雄市長人選。他並呼籲大家幫柯志恩助選，讓柯志恩順利當選，在高雄得以發揮長才。

因為參加前日本首相安倍晉三的國葬，而正在居隔無法出席造勢活動的前立法院長王金平，也錄製影片呼籲市民支持柯志恩。朱立倫則致詞表示，柯志恩是真博士、教育專家，最重視孩子教育，將來一定會是一名腳踏實地的好市長。

高金素梅指陳其邁從政之路順遂，相當幸福，不像她和柯志恩沒有人幫忙，但高雄市長陳其邁卻沒有讓市民幸福，希望這次市長選舉，能讓高雄再翻轉一次。

盧秀燕說，台中市民稱她是媽媽市長，因為媽媽是守護、勇敢、可以倚賴、可以解決問題的人，相信柯志恩當選高雄市長，也會成為好的媽媽市長。侯友宜則說柯志恩人如其名，有志氣又勇敢，且是重情重義的南部女兒。

柯志恩則致詞表示，高雄近2年青年流失出走，如果民進黨做得好，為何留不住年輕人？若自己能當選，一定會發揮專業，讓高雄更有競爭力、讓孩子得到更好照顧和教育，這是身為教育者和媽媽的承諾，「請大家給我機會！」

她並表示，國民黨已退無可退，這一仗需要大家撐起來，「寵子不孝，寵豬舉灶」，也希望民眾用更高標準要求、檢視民進黨，「如果對民進黨切心，那就直接變心吧！」民進黨輸掉新北、台中不會心疼，要輸掉高雄才會反省。

這場「柯志恩大家族誓師大會」造勢活動，是柯志恩的第一場大型造勢活動，主持人在晚間9時許喊現場超過5萬人。柯志恩說，民眾的熱情超乎她的預期，會繼續努力前行。（編輯：謝雅竹）1110930

國民黨高雄市長參選人柯志恩（前中）30日晚間舉行大家族誓師大會，新北市長侯友宜（前左4）、台中市長盧秀燕（前右4）現身相挺，眾人在台上攜手高呼口號，展現團結氣勢。中央社記者董俊志攝 111年9月30日

國民黨高雄市長參選人柯志恩30日晚間在夢時代旁廣場舉行「柯志恩大家族誓師大會」，吸引大批民眾到場支持，手中國旗不停揮舞，展現熱情。中央社記者董俊志攝 111年9月30日

前總統馬英九（中）30日晚間親赴高雄，出席國民黨高雄市長參選人柯志恩首場大型造勢晚會，為柯志恩站台助選。中央社記者董俊志攝 111年9月30日

國民黨高雄市長參選人柯志恩30日晚間舉行首場大型造勢活動「柯志恩大家族誓師大會」，選民齊聚一堂熱情支持，揮舞小國旗並高呼「凍蒜」等口號。中央社記者董俊志攝 111年9月30日

國民黨高雄市長參選人柯志恩30日晚間舉行首場大型造勢活動，前總統馬英九（中）出席表示，柯志恩給他的印象是真誠、能幹、有創意，也曾擔任節目主持人、教師、立委等，不論做什麼事都做得很好，正是大家需要的高雄市長人選。中央社記者董俊志攝 111年9月30日