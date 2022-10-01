首次到北市輔選站台 侯友宜：與蔣萬安並肩作戰

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（中央社記者劉建邦台北1日電）新北市長侯友宜今天出席國民黨台北市議員參選人張斯綱競選總部成立大會。被問及到台北輔選是否因台北市長參選人蔣萬安不夠強，他表示，會與蔣萬安並肩作戰，讓雙北市更好。

台北市議員張斯綱下午在中山北路6段附近舉辦競選總部成立大會，包含國民黨主席朱立倫、前台北市長郝龍斌、蔣萬安、侯友宜等人都到場。蔣萬安比侯友宜提早抵達，致詞後完離開，2人未碰頭，這是侯友宜參與的首場台北市造勢活動。

侯友宜最後抵達現場，上台致詞前接受媒體聯訪，侯友宜說，雙北本來就是共同生活圈，尤其張斯綱提出很多政見都與新北市有關，像交通、環境、保障婦幼等議題都相似，且張斯綱很認真做事，理念跟他一樣，所以到場支持。

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至於是否與蔣萬安合體造勢，侯友宜指出，蔣萬安這段時間很辛苦在全力衝刺，鍥而不捨想把台北市建設更好，他一直替蔣萬安加油打氣，雙北是共同生活圈，一定要攜手合作，並提出更好的願景，會與蔣萬安並肩作戰，讓雙北市更好。

媒體詢問，到台北輔選市議員參選人是否認為蔣萬安不夠強？侯友宜說，蔣萬安非常優秀，這段時間可看出鬥志及拚勁，且提出願景不斷往前衝，只要肯做、願意做，他都會支持，會與蔣萬安互相學習、砥礪，共同提出更好政見，讓大台北生活更好。（編輯：郭諭儒）1111001